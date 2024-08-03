Выступление интерсекс-женщины на Олимпиаде превратилось в политическую акцию. Алжирская боксерша рвется к золоту

Репортаж с напряженного боя против венгерки.

Олимпиада. Бокс. Женщины. 1/4 финала

Иман Хелиф (Алжир) — Анна Лука Хамори (Венгрия) — 5:0

Наверное, никогда в истории на женский бокс не собиралось столько народу в пресс-центре. Люди лежали на полу, вставали в туалете, чтобы подключиться к розетке, давили друг друга в ожидании услышать слова двух человек. Первая — интерсекс-женщина из Алжира Иман Хелиф. Вторая — венгерка Анна Лука Хамори.

Откуда взялся ажиотаж?

Важно различать — Иман не трансгендер. У Хелиф с детства повышенный уровень тестостерона, но на соревнованиях МОК тесты на него не проводятся. В четвертьфинале Хелиф избила итальянку Анджелу Карини — она отказалась от боя через 46 секунд и завершила карьеру. Следующей соперницей должна была стать венгерка Анна Лука Хамори — и она отнеслась к поединку по-другому.

В Венгрии вообще поменьше толерантности, чем во многих других странах Европы, поэтому длинноволосая девушка начала еще перед боем прожарку своей соперницы. Постила разные мемы и говорила, что ей предстоит биться с мужчиной и она боится за свою жизнь.

На бой она вышла тоже с игривой улыбкой, апеллируя к трибунам и чувствуя поддержку венгерского сектора. Тренер тоже усмехался и наставлял Анну с настроением «терять нечего». Венгры вышли просто достойно выглядеть на фоне превосходящих сил, понимая, что выиграть нереально. Во втором перерыве даже в зале было видно по жестикуляции, как венгерка объясняет тренеру: «Ну а что я сделаю?»

Хелиф появилась намного более собранной и бережливой на эмоции. И сделать с ней действительно было нечего. Хамори была аккуратна, даже попадала, но сокращать дистанцию не могла — руки алжирки раза в полтора длиннее, поэтому инициативу из них она не выпускала. Тем не менее обошлось без нокдаунов. Алжирка в решающем третьем раунде даже провела пару борцовских приемов, за что была наказана рефери в ринге. Все пять судей тем не менее отдали безоговорочную победу Хелиф, но Хамори точно не выглядела девочкой для битья.

Фото Global Look Press

Я сделала это для алжирского народа

Но куда напряженнее было в микст-зоне после боя. Наверное, в ней собралось человек 150 журналистов, которые буквально нависали над Хамори. Она снова показала класс — сказала, что гордится собой, что бой был честным, и что она постаралась в преддверии решающего дня отрешиться от происходящего в соцсетях, потому что давления было много. Что старалась для семьи и команды, а своей оппонентке желает выйти в финал. В общем, максимально профессионально.

А вот Хелиф поступила в стиле трансгендера Лоррелл Хаббард на Олимпиаде в Токио. Прошла мимо бушующего моря журналистов, которые волнами выплевывали свои вопросы, и пошла к алжирскому телевидению. Затем пошла обратно, успела бросить одну фразу на французском: «Я добыла эту победу ради алжирского народа!» — и команда, вся в национальных флагах, утащила ее в раздевалку. Видимо, интервью мы услышим теперь только после золота в финале.

Фото Global Look Press

Митинг у дворца

Зато алжирские чиновники превратили победу своей подопечной в настоящий триумф. Мужчины и женщины в костюмах ходили по залу и давали десятки интервью на арабском и французском. Мне в давке удалось услышать, как женщина из олимпийского комитета заявляла: «Алжир все доказал! Я очень буду рада, если мы превратим эту медаль в золотую!» (Вышедшие в полуфинал уже гарантируют себе бронзу.)

У каждого чиновника, как по замыслу, был на подхвате помощник в алжирской форме, который разворачивал за дающим интервью бело-зеленое полотнище с полумесяцем. А алжирские болельщики в ожидании своей героини провели настоящий митинг под стенами арены. Большинство лозунгов было на арабском, но «Да здравствует Алжир! Да здравствует Иман!» различить было несложно. На бое, кстати, было немало сотрудников полиции, которые внимательно следили за перемещениями алжирских фанатов. Возможно, памятуя, какое открытие на Олимпиаде устроили их марокканские коллеги на футболе с Аргентиной.

Венгры не отставали. Болельщиков из Венгрии было немного, хотя они старались шуметь. А журналисты каждую фразу своей соотечественницы встречали аплодисментами.

Теперь им на смену придут тайцы. В полуфинале Халиф встретится с щуплой девушкой Джанджем Суваннапхенг. Что придумает против мужского стиля она, решительно непонятно.