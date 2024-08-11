В него не верили на родине, но он взял серебро Олимпиады. Уникальная история боксера из Киргизии

Мунарбек Сейитбек вышел в финал боксерского турнира Олимпиады без личного тренера.

Мунарбек Сейитбек уулу завоевал первую медаль в олимпийском боксе в истории Киргизии. Боец уступил в финале Абдумалику Халокову единогласным решением судей. Однако заслуженное спортсменом серебро однозначно войдет в историю Игр и станет примером для атлетов со всего мира.

Разрешение дано только главному тренеру

Все дело в том, что Мунарбек прилетел в Париж без личного тренера Беганаса Султанбаева. За соревнованиями тот следил из дома. Киргизские чиновники объяснили ситуацию тем, что боксер квалифицировался на Олимпиаду уже после завершения аккредитации тренеров на Игры.

— Мунарбек получил лицензию на давно ожидаемую Олимпиаду в июне этого года. Однако аккредитация тренеров была завершена еще в марте. В лицензионных турнирах участвовали несколько боксеров, было неизвестно, кто из них получит лицензию, поэтому главный тренер прошел аккредитацию. Всем нам известно, насколько тщательно идет подготовка к Олимпиаде. В связи с этим разрешение было дано только главному тренеру, — приводит слова главы департамента по физкультуре и спорту при Министерстве культуры Айбека Абдымомунова Kaktus.Media.

Иностранный секундант

Отсутствие личного тренера — лишь полбеды. Выяснилось, что местные чиновники приобрели Мунарбеку обратный билет сразу после 1/4 финала Олимпиады. Однако боксер превзошел ожидания и пробился в золотой поединок. Помощь представителю Киргизии оказал тренер по боксу из Узбекистана Акмаль Хасанов. Он выступил в качестве секунданта Сейитбека на Играх во Франции. Хорошие отношения между двумя странами помогли спортсмену осуществить давнюю мечту и завоевать серебряную медаль.

По-настоящему киношный сюжет закрутился в финале. Соперника Мунарбека Абдумалика Халокова как раз тренировал добродушный Хасанов. Разумеется, Акмаль секундировал своего боксера. Бою добавил драматизма тот факт, что спортсмены спарринговались друг с другом во время подготовки к Олимпиаде. Мунарбек проиграл, но вошел в историю своей страны. Вот так тренер Хасанов привел к олимпийским медалям сразу двух боксеров из разных сборных.