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Париж-2024

Сегодня, 13:30

Странная замена знаменосца на церемонии закрытия. Вместо интерсекса Хелиф флаг Алжира несла другая спортсменка

Интерсекс боксерше не дали нести флаг Алжира на церемонии закрытия Олимпиады-2024
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Иман Хелиф (в центре) на церемонии закрытия Олимпиады-2024.
Фото Reuters
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Боксерша не выглядела расстроенной.

11 августа в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоялась церемония закрытия Олимпийских игр. В чаше стадионе прошел марш спортсменов, участвовавших в Играх. Атлеты несли флаги своих стран. Знаменосцы были объявлены заранее, однако в сборной Алжира произошло неожиданное изменение.

Вместо боксерши Иман Хелиф, выигравшей в Париже золото в женском боксе категории до 66 кг, флаг Алжира понесла гимнастка Кайлия Немур — чемпионка Парижа в соревнованиях на брусьях. Изначально сообщалось, что Хелиф станет знаменосцем вместе с легкоатлетом Джамелем Седжати — он завоевал бронзу в беге на 800 метров. Но в итоге пару ему составила 18-летняя Немур, которая еще недавно представляла на соревнованиях Францию. На настроении Хелиф это, вероятно, не сказалась — боксерша широко улыбалась и демонстрировала в телекамеры золотую медаль.

Джамель Седжати и Кайлия Немур несут флаг Алжира на церемонии закрытия Олимпиады-2024.
Фото Reuters

Олимпийский комитет Алжира уже прокомментировал ситуацию. «Это совершенно нормально, что Иман Хелиф не несет флаг Алжира, хотя мы и объявляли, что она это сделает. Кайлия Немур — молодая спортсменка, и совершенно правильно, что она взяла на себя эту роль. В этом нет ничего необычного», — говорится в заявлении.

Хелиф — одна из самых скандальных участниц Олимпиады. В 2023 году Международная боксерская ассоциация отстранила ее от соревнований из-за проваленного гендерного теста. По данным организации, у Иман выявили наличие XY-хромосом: Y-хромосома — признак мужского организма. Однако Международный олимпийский комитет допустил Иман к женским соревнованиям. По ходу турнира алжирка столкнулась с большим количеством хейта со стороны зрителей и соперниц, которые заявляли, что она мужчина.

Иман Хелиф с&nbsp;золотой медалью Олимпиады-2024. Хелиф переписала историю бокса. Интерсекс взяла золото Парижа

«Медицинские результаты, результаты анализа крови говорят, что эти боксеры — мужчины, — рассказал экс-врач IBA Иоаннис Филиппатос. — Мы пытаемся понять, почему так произошло. Хелиф — очень хороший боксер, мы ничего против него не имеем. Проблема не в этом, а в том, что у нас есть ответ из лабораторий. И этот ответ не эквивалентен критериям, техническим правилам IBA».

Джамель Седжати, несший флаг Алжира на закрытии, тоже стал фигурантом скандала. Французские антидопинговые службы совместно с представителями Центрального управления по борьбе с атаками на окружающую среду и здоровье населения провели обыски в олимпийской деревне у него и тренера Амара Бенида. Французские медиа сообщали, что парижская прокуратура ведет расследование.

Олимпиада
Иман Хелиф
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