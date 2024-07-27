Тренер сборной Самоа умер в день открытия Игр. У него случился приступ в Олимпийской деревне

Воспитанник специалиста — чемпион Тихоокеанских игр 2023 года.

Сборная Самоа привезла на Олимпийские игры небольшую делегацию из 24 спортсменов (половина — мужская сборная по регби-7). В боксе страну представляет тяжеловес Ато Плодзицки-Фаоагали, который приехал в Париж вместе с тренером Лионелем Эликой Фатупайто. 60-летний наставник скончался в день открытия Игр из-за кардиологических проблем.

Тренеру стало плохо в пятницу в 10:20 утра, за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр. По информации Le Parisien, в этот момент он находился в Олимпийской деревне вместе с Плодзицки-Фаоагали. Мужчина перенес сердечный приступ, а прибывшие на место врачи констатировали смерть, наступившую по естественным причинам.

«Мы в IBA выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Лионеля Элики Фатупайто, — говорится в заявлении Международной боксерской ассоциации, которая формально не представлена на Олимпиаде из-за конфликта с МОК. — Преданность и страсть Лионеля к спорту оставили неизгладимый след в боксерском сообществе. Его наследие продолжит вдохновлять будущие поколения. Наши мысли и молитвы с командой Самоа и всеми, кого коснулась эта тяжелая утрата».

Олимпийская деревня в Париже. Фото Global Look Press

Президент Олимпийского комитета Самоа Пауга Талалелей Пауга тоже отреагировал на смерть тренера. «Лионель был одним из лучших тренеров по боксу в Самоа и ярым приверженцем олимпийских идеалов. Наши мысли и мысли всего спортивного сообщества Самоа с семьей Лионеля, его боксерами и друзьями. Его будет очень не хватать», — сказал мужчина.

Ато Плодзицки-Фаоагали, которого тренировал Элика Фатупайто, 28 июля проведет первый бой на Олимпиаде — сойдется в предварительном раунде с бельгийцем Виктором Шельстрате. На прошлых Играх спортсмен выступал в весе до 91 килограмма и дошел до 1/8 финала — там раздельным решением судей уступил белорусу Владиславу Смягликову.

25-летний Плодзицки-Фаоагали подошел ко второй Олимпиаде в карьере в неплохой форме. В 2023 году он выиграл Тихоокеанские игры в весе до 92 килограмм. В этой же категории он взял серебро Игр содружества 2022 года.