На Олимпиаде перепутали флаги Таджикистана и Таиланда. Прокол на турнире боксеров

Пострадал Давлат Болтаев, завоевавший бронзу в весе до 92 кг.

Истории с перепутанными флагами и гимнами на крупных спортивных мероприятиях становятся традиционными. И Олимпиада в Париже только подтверждает правило. Увы, организаторы соревнований не очень хорошо знают символику небольших государств и допускают обидные для участников ошибки.

Новый казус произошел во время награждения спортсменов в турнире по боксу в весовой категории до 92 килограммов. Олимпийское золото завоевал представитель Узбекистана Лазизбек Муллажонов, серебро досталось азербайджанцу Лорену Альфонсо, а бронзу разделили испанец Эммануэль Рейес и Давлат Болтаев из Таджикистана, однако вместо символа этой страны на церемонии появился флаг... Таиланда. Конечно, названия государств начинаются на одну букву, однако выглядят их знамена абсолютно по-разному.

Так, флаг Таджикистана состоит из красной, белой и зеленой горизонтальных полос, а в центре изображена стилизованная корона. У Таиланда идет чередование красного, белого и синего цветов. Причем горизонтальных полос — пять.

Это уже не первая ошибка с государственными символами на Олимпиаде. 28 июля во время представления спортсменов в полуфиналах плавания перепутали национальность Руты Мейлутите. Вместо литовского флага при ее появлении в бассейне загорелся нейтральный AIN, под которым в Париже выступают атлеты из России и Белоруссии. А аргентинская пловчиха Макарена Себаллос почему-то появилась под знаменем Китая.

Лорен Альфонсо, Лазизбек Муллажонов, Давлат Болтаев и Эммануэль Рейес. Фото Reuters

В тот же день организаторы матча по баскетболу перепутали гимн Южного Судана. Только через три минуты под овации болельщиков была включена правильная аудиодорожка.

При этом в плавании ошибку организаторов еще можно как-то понять, поскольку заплывов за день проходит много. И запутаться в символике действительно не сложно. В случае с литовкой, скорее всего, ответственные за флаги просто забыли сменить знамя — первой в полуфинале по той же дорожке плыла белоруска Алина Змушка.