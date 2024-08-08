«Абсолютно отвратительное зрелище». Участием в Олимпиаде интерсекс-боксерш озаботились в ООН

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал выступление в Париже Иман Хелиф и Линь Юйтин.

Выход в финалы боксерских турниров двух интерсекс-спортсменов спровоцировал новые дискуссии по поводу их участия в женских соревнованиях на Олимпиаде. Линь Юйтин из Тайваня и Иман Хелиф из Алжира, потенциальные претендентки на золото Игр в Париже, подверглись критике из-за сомнений в гендерной принадлежности. Боксерши получили допуск на Олимпиаду, несмотря на то что на чемпионате мира-2023 в Индии провалили гормональный тест. Теперь этот вопрос обсуждается даже в ООН.

Мнение Полянского

Тема участия в Олимпиаде спортсменов-интерсексов дошла до Совета безопасности ООН. Первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский раскритиковал выступление Юйтин и Хелиф, назвав ситуацию «отвратительным зрелищем».

— Это абсолютно отвратительное со всех точек зрения зрелище показывает, какой ущерб соблюдению прав женщин и их достоинства наносит настырно навязываемая Западом всему миру ЛГБТ-повестка (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено. — Прим. «СЭ»). Полагаем, что во многих традиционных обществах влияние женщин, жен и матерей на политические и социальные процессы осуществляется веками сформированными способами и может на деле быть даже эффективней, чем в рамках новейших либеральных установок, — заявил Полянский.

После заседания представитель нашей страны опубликовал видео своего выступления в Телеграм-канале и добавил: «Не дадим женщин в обиду! Мы — за однополые «драки»))» (сохранена авторская пунктуация. — Прим. «СЭ»).

Дмитрий Полянский. Фото Global Look Press

Ответ Алжира

Алжирская сторона не оставила заявление Полянского без ответа. Дипломат Туфик Кудри отверг замечания российского политика.

— Отважная боксерша — мисс Иман Хелиф — родилась женщиной. Она прожила свое детство, воспитание и юношеские годы как женщина. Она занималась спортом как полноценная женщина. В этом вопросе нет ни капли сомнений, за исключением тех, у кого есть неясные политические планы, — считает Кудри.

Финалы с участием Хелиф и Юйтин запланированы на 9 и 10 августа. Очевидно, что у соперниц интерсекс-спортсменок появится большая фан-база. Кажется, весь боксерский (и не только) мир разделился на две стороны: тех, кто осуждает участие Линь и Иман, и тех, кто не видит противоречий в их выступлениях. МОК придерживается второй позиции — именно поэтому девушки, провалившие гендерный тест, допущены до Олимпиады.