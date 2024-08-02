Соревнования по брейк-дансу на Олимпиаде 2024 пройдут с 9 по 10 августа

Соревнования по брейк-дансу на летних Олимпийских играх 2024 пройдут 9 и 10 августа 2024 года на площади Согласия в Париже. Всего будет разыграно два комплекта наград у мужчин и женщин.

Брейк-данс дебютирует в программе Игр. Определять сильнейших танцоров будут по олимпийской системе.

Брейк-данс на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

9 августа, пятница

17:00. Женщины. Предварительный раунд

21:00. Женщины. Четвертьфинал #1

21:07. Женщины. Четвертьфинал #2

21:14. Женщины. Четвертьфинал #3

21:21. Женщины. Четвертьфинал #4

21:45. Женщины. 1/2 Финала #1

21:52. Женщины. 1/2 Финала #2

22:14. Женщины. Финал за 3-е место

22:23. Женщины. Финал

10 августа, суббота

17:00. Мужчины. Предварительный раунд

21:00. Мужчины. Четвертьфинал #1

21:07. Мужчины. Четвертьфинал #2

21:14. Мужчины. Четвертьфинал #3

21:21. Мужчины. Четвертьфинал #4

21:45. Мужчины. 1/2 Финала #1

21:52. Мужчины. 1/2 Финала #2

22:14. Мужчины. Финал за 3-е место

22:23. Мужчины. Финал

Полное расписание соревнований по брейк-дансу доступно в разделе на сайте «СЭ».