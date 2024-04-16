Российский брейкер Хакимов рассказал, что без проблем общался с украинцами на турнирах

Призер всероссийских соревнований Альберт Хакимов (Alik) сообщил, что российские и украинские брейкеры нормально общаются между собой на международных турнирах.

«Относительно выступления на международных соревнованиях, то все зависит от желания. Можно добраться в любую страну. Мы ездили в Бельгию два года назад через Турцию и Испанию. Принимают нас нормально. Все, кто находятся в хип-хоп культуре, думают головой, а не читают новости. Пять дней назад я приехал из Израиля, где общался с ребятами с Украины. Они такие же люди, все понимают», — приводит ТАСС слова Хакимова.

Президиум Всемирной федерации танцевального спорта (WSDF) в августе 2023 года разрешил отдельным российским и белорусским спортсменам и дуэтам, не имеющим отношения к вооруженным силам и органам государственной безопасности, участвовать в турнирах под эгидой организации. Однако россияне и белорусы выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.