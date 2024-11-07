Вызвавшая резонанс на Олимпиаде-2024 австралийка Ганн завершила карьеру по брейкингу из-за травли

Австралийская спортсменка Рэйчел Ганн, выступавшая в брейкинге на Олимпийских играх в Париже, объявила о завершении карьеры.

«Конечно, я собиралась продолжать соревнования, но, похоже, сейчас мне будет очень сложно это делать. Уровень внимания ко мне будет высоким, люди будут снимать это на видео, это попадет в интернет», — сказала Ганн в эфире 2 Day FM.

Австралийка проиграла все три батла на Играх в Париже с одинаковым счетом — 0:18. В социальных сетях под видео с ее танцами осталось большое количество комментариев от людей из разных стран, которые высмеяли ее из-за движений, не свойственных брейк-дансу.

Соревнования по брейкингу на Олимпийских играх выиграла японская танцовщица Ами Юаса. В финале 25-летняя японка оказалась сильнее 17-летней литовской спортсменки Доминики Баневич (Ника). Лю Цинъи из Китая завоевала бронзовую медаль.