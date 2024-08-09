Японка Ами стала первой в истории олимпийской чемпионкой в брейкинге

9 августа, 23:39
Японская танцовщица Ами Юаса выиграла соревнования по брейкингу на Олимпиаде 2024 года в Париже.
В финале 25-летняя японка оказалась сильнее 17-летней литовской спортсменки Доминики Баневич (Ника). Лю Цинъи из Китая завоевала бронзовую медаль.
Брейкинг впервые попал на Олимпиаду, поэтому Ами стала первой в истории олимпийской чемпионкой в этом виде программы.
Брейкинг
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Финал
Япония — Литва — 3:0
Баттл за 3-е место
Нидерланды — Китай — 1:2
«Palace de la Concorde».