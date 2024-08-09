Японка Ами стала первой в истории олимпийской чемпионкой в брейкинге

Японская танцовщица Ами Юаса выиграла соревнования по брейкингу на Олимпиаде 2024 года в Париже.

В финале 25-летняя японка оказалась сильнее 17-летней литовской спортсменки Доминики Баневич (Ника) . Лю Цинъи из Китая завоевала бронзовую медаль.

Брейкинг впервые попал на Олимпиаду, поэтому Ами стала первой в истории олимпийской чемпионкой в этом виде программы.

Брейкинг

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Финал

Япония — Литва — 3:0

Баттл за 3-е место

Нидерланды — Китай — 1:2

«Palace de la Concorde».