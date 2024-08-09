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Париж-2024

9 августа, 23:45

671 — самое необычное имя медалиста Олимпиады. Брейкинг дебютировал на Играх: это было неординарно

Спортсменка из Японии выиграла соревнования по брейкингу на Олимпиаде-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
Японка Ами Юаса (AMI) — первая олимпийская чемпионка по брейкингу.
Фото Reuters
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А победила японка AMI.

В пятницу, 9 августа, в Париже произошло историческое событие: на Олимпиаде дебютировал новый вид спорта — брейкинг. Первыми в соревнованиях участвовали девушки: олимпийской чемпионкой стала японка AMI (Ами Юаса), серебро завоевала Доминика NICKA Баневич из Литвы, а бронза досталась китаянке Лю Циньи, которую титровали числом — 671.

Соревнования по брейкингу лично открыл американский рэпер Снуп Догг, который находится во Франции с начала соревнований, участвовал в эстафете олимпийского огня и, если верить сообщениям СМИ, должен выступить на закрытии Игр. Артист три раза ударил посохом по полу и таким образом объявил начало состязаний.

В турнире участвовали любители: например, 41-летняя воспитательница из Японии и 36-летняя преподавательница университета из Австралии. Всех участников титровали никнеймами — чаще всего сокращенными именами. Но были и необычные варианты — например, 18-летняя китайская спортсменка Лю Циньи, которая называла себя 671. Объяснение простое: это число в китайском языке произносится так же, как ее полное имя.

Соревнования проходили в формате баттлов: соперники должны были «перетанцевать» друг друга. Сам формат привычен любителям спорта: 16 участниц поделили на 4 группы, из которых выходили по две лучших, а дальше — плей-офф. Бригада из девяти судей оценивала технику, оригинальность, исполнение, разнообразие и музыкальность выступления.

Сам брейкинг появился от брейк-данса — всем известного клубного танца, с помощью которого участники часто устраивали дуэли. Но это разные вещи, потому что брейкинг — вид спорта, а не танца. По нему устраиваются различные турниры, в том числе — чемпионат мира (в 2023 году на нем выступали спортсмены из 62 стран).

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В 2020 году МОК официально включил брейкинг в программу Игр в Париже. По словам главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, этот вид спорта должен поспособствовать привлечению к ОИ молодого поколения.

В финале соревнований в Париже японка AMI победила литовку NICKA со счетом 3:0. Но, возможно, азиатская атлетка окажется последней олимпийской чемпионкой в этом виде спорта, так как брейкинг не включен в программу Игр Лос-Анджелеса-2028.

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