Сергея Чернышева задели реплики о выступлении австралийки на Олимпийских играх.

Олимпиада 2024 в Париже многим запомнилась дебютом еще одной молодежной дисциплины — брейкинга. МОК продолжает искать варианты для удержания аудитории и привлекает новое поколение популярными в их среде дисциплинами. Так, следом за скейтбордистами и серфингистами в олимпийскую семью приняли и брейкеров.

Оценки подобного решения еще до старта Игр были полярными. Первый олимпийский турнир по брейкингу еще больше развил противоречия между сторонниками обновления олимпийской программы и ее противниками. Особенное недоумение вызвало выступление 36-летней би-герл из Австралии Рэйчел Ганн, чей своеобразный стиль танца активно высмеивался в соцсетях и СМИ. Это задело лучшего российского би-боя — Сергея Чернышева.

Сергей aka Bumblebee — победитель первых юношеских Олимпийских игр в брейкинге. В интервью «СЭ» Чернышев поделился своим мнением о дебюте своего вида спорта на взрослой Олимпиаде, эмоциями от просмотра соревнований, на которых должен был быть сам, по телевизору и обратился ко всем, кто воспринимает брейкинг исключительно в контексте забавных нарезок с австралийкой.

Российский танцор Сергей Чернышев. Фото из соцсетей Сергея Чернышева

Проведите чемпионат России в Париже — и он в чем-то будет сильнее Олимпиады

— Какие у вас остались впечатления от турнира по брейкингу на Олимпиаде в Париже? Удачно все получилось у организаторов?

— Чувства смешанные. Преобладает хорошее впечатление — то, как выглядели сами соревнования, картинка, сцена, количество зрителей. Все здорово. Отдельно хочу отметить музыку. Она была шедеврально подобрана. Видимо, долго велась работа по авторским правам, потому что были не только специально написанные биты, также использовались классические треки известных исполнителей, привычные для нашей культуры. И то, что их согласовали на Олимпийских играх, — это круто. Атмосфера — нереальная.

В плане самих батлов в целом все тоже было достойно и красиво. Искренне рад за всех медалистов. Единственное, если на девушек я смотрел не так эмоционально — все-таки это не та номинация, в которой я мог бы принимать участие, — то вот на мужчин смотрел не без эмоций. Закладывалась в голове мысль, что как будто это наш чемпионат России. Проведите его в Париже, он, может, был бы в чем-то и посильнее, чем сама Олимпиада. Это если суммарно в голове сложить все впечатления после мужских батлов.

— Вы были недовольны тем, что показали лучшие би-бои мира?

— Скажем так — не удивили в положительную сторону. Я же думал, что мы сейчас увидим какой-то невероятный уровень. Ребята готовились к этому дню два года, прошли все отборочные этапы, столько тренировались. Из них сделали настоящих атлетов. Но по итогам не могу сказать, что я увидел какой-то нереальный уровень, который меня бы покорил и с которым мы бы не справились. Поэтому считаю, что пусть у нас не было такой подготовки именно к олимпийскому формату, наш чемпионат России несильно уступает по уровню олимпийским соревнованиям Парижа.

— То есть вы считаете, что уровень российских би-боев выше, чем тех, кто соревновался в Париже?

— Не буду говорить ничего однозначно. Хочу только отметить, что не все батлы, показанные в Париже, были сильнее, чем чемпионат нашей страны. Какой из этого можно сделать вывод? Если бы российские би-бои танцевали на Олимпиаде, это бы сильно добавило зрелищности и поменяло результаты. Говорю это не с позиции человека, который не попал на Олимпиаду и моя задача теперь твердить, что они не чемпионы без нас и что, если бы мы поехали, все совсем по-другому сложилось бы... Нет, я стараюсь здраво оценивать ситуацию.

Я не увидел того, что ожидал. И на самом деле мне от этого не грустно, а даже радостно. Теперь понимаю, что наш российский уровень на мировой арене может быть топовым. Получается, если я не вижу большой разницы между Олимпийскими играми и чемпионатом России, для нас это хорошо. Другой момент, что нас там не было... Но все с этим уже будто бы смирились. Ничего страшного, появимся потом где-нибудь еще попозже.

Фил Уизард. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нервничал, когда смотрел мужские соревнования

— У вас уже нет ни обиды за пропуск Олимпиады, ни грусти? Стадия принятия?

— Меня многие спрашивали о моем эмоциональном состоянии. Интересовались, как я себя сейчас чувствую. Так вот, отвечаю всем сразу — все нормально. Уже прошел какой-то эмоциональный выдох после Олимпиады. Нет ничего такого, что прям во мне засело бы и я из-за этого сильно негодовал. Единственно, конечно, я думал, что день выступлений парней пройдет для меня попроще и смогу оценивать все куда хладнокровнее. Потому что давно тему Олимпиады для себя уже отпустил и был готов смотреть Игры без лишних эмоций. Искренне радоваться за ребят, я и правда хорошо отношусь ко всем участникам. Всем желал самого лучшего. Хотелось, чтобы они здорово выступили, представили на весь мир свой стиль, нашу культуру. Но тем не менее где-то на подсознательном уровне были нервы. Все, кто со мной общался, видели, что чувства такие от трансляций... обостренные.

— Вас не удивили результаты? К примеру, писали до старта Игр, что у мужчин фаворитом был би-бой Виктор Монтальво, но он только третье место занял. Это неожиданно?

— Я у себя в голове все-таки немного другую картинку видел и фаворитами считал других людей. Особенно меня удивило попадание в финал Дани Денна. Такой финал я себе представить не мог. И все же судейство в плей-офф было более-менее справедливое и объективное. Поэтому неудачи фаворитов на совести самих ребят. Возможно, это мои ожидания, мои прогнозы. Но исход многих батлов удивил не только меня — все наше брейкерское сообщество. В каком-то плане так даже лучше и интереснее. Нет ничего хорошего, когда все призовые места известны заранее. Есть теперь желание пересмотреть некоторые батлы, чтобы лучше понять, как все случилось и почему.

— Получается, фавориты сами провалились, а не судьи включили субъективность? Например, тот же Виктор Монтальво из США уступил в полуфинале французу Дани. И можно предположить, что организаторы хотели «помочь» домашнему спортсмену.

— То, что Виктор проиграет в полуфинале, едва ли кто-то предполагал. Тем более что до полуфинала судьи были к нему лояльны, он не всегда был безупречен. Чувствовалось, будто его ведут на победу. Голосовали все за него отлично. А тут такое решение в полуфинале — неожиданно. Но я не считаю, что голосовали за Дани только потому, что он француз на домашней Олимпиаде. Это была объективная оценка выступления, поскольку Виктор не показал все, что мог. Хотя субъективность в нашем виде спорта и правда присутствует.

Есть ситуации, когда все очевидно. А между американцем и французом батл в целом был близкий. Никто из ребят с лучшей стороны себя не показал, не удивил, поэтому судить такое противостояние нелегко. И судьи имели право на такое решение. По-хорошему, если ты и правда фаворит Олимпиады, то, значит, должен спокойно от всех уходить в отрыв. Выступать безоговорочно, чтобы не давать судьям шанса на маневры. Тут же многие с подготовкой подкачали, чего не скажешь про канадца. Поэтому он и чемпион. Все заслуженно, он был в ударе. Танцевал на максимум.

Высмеивание брейкинга в СМИ — это неуважение к спортсменам

— В интернете обсуждают выступление би-герл из Австралии. Вернее, наверное, би-вумен — ведь речь о 36-летней преподавательнице. Как я понял, вы не согласны с критикой девушки? Либо, наоборот, недоумеваете, что ее допустили до Игр?

— Давайте так, если бы речь шла о коммерческом турнире, то спортсменка такого уровня на него не попала бы. Эта девушка банально не прошла бы отбор, ее бы не пригласили. Но так как это Олимпийские игры и они должны охватывать максимальную географию, то вот мы видим и такой уровень. Как по мне, в любом случае должен быть какой-то отсев, цензура. Значит, совсем некого было от Австралии отправить. Но меня гораздо больше волнует реакция СМИ и соцсетей. Ведь, натурально говоря, пошел уже какой-то цирк...

— В чем заключается этот цирк?

— В том, как все это представили журналисты. Абсолютно неправильно выбирать самую слабую спортсменку, склеивать с ней самые нелепые моменты и выставлять это как лицо брейкинга, то есть вида спорта, который дебютирует на Олимпийских играх. Эта австралийка у нас будто единственная би-герл. Есть, конечно, видео и с другими девушками, но вырезают самые странные и неудачные моменты. К примеру, показывают японку Ами, чемпионку Парижа. И вырезают эпизод из ее третьего выхода в финале. Третий выход — он самый тяжелый. Есть эпичные моменты в брейкинге, где больше экшена. А есть связующие, где ты бегаешь на руках, на ногах — это называется футворк. И в СМИ вырезают только этот эпизод, возмущаясь, что по этому виду спорта будут олимпийские чемпионы.

— Вам не понравилось, что в СМИ сделали акцент в обсуждении брейкинга именно на выступлении австралийки? В этом видите проблему?

— Это абсолютный непрофессионализм, и я с удовольствием пообщаюсь с журналистами, которые публикуют подобные материалы, и с редакторами их СМИ. Такими публикациями подрывают престиж вида спорта. Понимаю подоплеку всех критических постов про Олимпиаду в Париже. Это основано на том, что нас там нет. Но такими постами вы оскорбляете не только вид спорта, но и российских спортсменов. У нас в России брейкинг развит на высшем уровне. Очень много сильных детей, юниоры, по молодым ребятам и девушкам мы лучшие в мире. И тут на огромную аудиторию их труд высмеивается. Покажите, как все выглядит на самом деле, а не искажайте реальность. Иначе это абсолютное неуважение к спортсменам своей же страны. Не хочу в очередной раз про себя, но у нас в стране есть первый олимпийский чемпион юношеских Олимпийских игр. Уважайте труд атлетов.

Выступление австралийки Рэйчел Ганн. Фото Reuters

— Но давайте честно — о би-герл из Австралии Рэйчел Ганн писали все мировые СМИ, от британских и немецких до украинских и казахстанских. Тут нет особой позиции российских журналистов. В медиа заметили интересное вирусное видео — распространили.

— Я видел публикации и в зарубежных СМИ, не спорю. Но на них повлиять я не могу, мне важнее, как мой спорт обсуждают у меня на родине. Мы остались без Олимпиады и развиваемся здесь, в России. Но наш вид спорта дебютирует на Олимпиаде, это важный момент для его будущего. И что мы видим? Его высмеивают наши же СМИ. Тем самым, по сути, закапывая брейкинг в глазах обычных людей. Мы все тренируемся, работаем. А тут пошли сразу разговоры, что олимпийцы проходят через кровь, боль и слезы на пути к Олимпиаде. И что вы, брейкеры, тут забыли? Показывая на австралийку. А почему только на нее надо смотреть? Давайте я вас приглашу на свои тренировки, могу пригласить на тренировки моих учеников. Всех журналистов, кто захочет, могу пригласить.

— Наверное, судить по одной такой австралийке — все равно что делать выводы о лыжном спорте, глядя на мучения Андриана Солано из Венесуэлы на чемпионате мира...

— Вот именно, подобные спортсмены начального уровня есть в разных видах спорта. Я вот помню, как в 2014 году в Сочи дебютировал женский лыжный фристайл. От России была спортсменка слабого уровня по сравнению с остальными и ничего особо показать не смогла. У нас была домашняя квота, видимо, отправить больше некого было. Так почему-то никто ее не высмеивал. Мне обидно такое читать, поскольку я знаю, как выглядит настоящий брейкинг, а людям показывают вообще обратное.

Справедливости ради нужно показывать и плюсы, и минусы. Не нужно ничего скрывать, было провальное выступление австралийки — покажите его. Потому что это и правда неправильно с точки зрения рядового зрителя. Он включил Олимпиаду, ожидает спортивное событие мирового масштаба. Лучших из лучших. И тут он видит такую участницу. Возможно, попадет именно на австралийку, а дальше уже смотреть не станет. Удивится и подумает, что это вообще за бред, а не спорт — она просто кувыркается по полу, я в принципе так же могу.

Выступление австралийки Рэйчел Ганн. Фото Reuters

Политика на этой Олимпиаде была, если я даю сейчас интервью из Воронежа

— Можно ли в принципе избежать попадания атлетов низкого уровня на Игры?

— Это побочный эффект олимпийской системы отбора по континентам, квоты отдаются странам, где этот вид спорта еще не так развит. Но давайте тогда покажем людям и других спортсменов, чтобы была возможность увидеть обе стороны. Но в социальных сетях продвигаются только забавные нарезки из выступления этой австралийки. Вот она — реклама брейкинга. Или же незрелищные, странные моменты от других спортсменов. Давайте я сделаю нарезку, как в прыжках с шестом все падают и сбивают планку. И буду говорить, что это бредовый спорт. Глупо? Несправедливо? Так у нас получается то же самое.

— Подобная антиреклама может ударить в дальнейшем по брейкингу? Ведь в Лос-Анджелесе, к примеру, его в программе Игр не будет.

— В 2028 году уже точно не будет, но, вероятнее всего, вновь появится в 2032-м в Австралии. Как по мне, конечно, странно казнить вид спорта еще до того, как вы провели первый же турнир и сделали какие-то выводы на его основе. Но, видимо, свои причины убрать брейкинг были, и обратно эту историю сейчас уже не переиграть. А вот в Австралии через восемь лет рассчитывать на его возвращение возможно.

Что же касается плохой рекламы брейкинга как вида спорта в принципе, то пока еще рано об этом судить. Сейчас все обсуждают нарезку с выступления женщин, но, возможно, выступления мужчин больше заинтересуют соцсети. Снуп Дог, например, сделал интересный пост с другим спортсменом, который себя показал отлично. Мне интересно, как на этот пост отреагирует публика. Посмотрим, что будет по итогу, увидим ли мы победу хейтеров или больше все-таки будет тех, кому понравится брейкинг и кто будет готов поддерживать нашу культуру. Моя же задача сейчас — перевернуть восприятие людей и показать истинное лицо нашего вида спорта, перевесить чашу весов в нашу сторону.

— Глобально вы считаете дебют брейкинга на Олимпиаде успешным?

— Я смотрел эти Олимпийские игры как профессионал, как человек компетентный. И заявляю, что соревнования прошли успешно, независимо от результатов. На 90 процентов следить за выступлениями ребят было любопытно. Ничего такого критичного не случилось. Понятно, что некоторым можно было подготовиться получше и на состав участников повлияла где-то политика... На мой взгляд,в спорте априори политики не должно быть. Но, как мы сейчас видим, политика на этой Олимпиаде присутствует, раз я с вами разговариваю из Воронежа, а не из Парижа.

Но это уже мой взгляд как профессионала, как человека, который в этом глубоко разбирается и погружен в детали. А вот если просто в общем взять картинку, как это выглядело для обычных людей, и не придираться, то все весьма успешно получилось. Опять же, будет любопытно оценить реакцию мира на первую Олимпиаду с брейкингом спустя некоторое время и проанализировать.