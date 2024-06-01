Брейк на Олимпиаде будет танцевать девушка из Афганистана. Ей дали персональную квоту как беженке

Манижа Талаш уверяет, что танцевальный зал Кабула подвергался гонениям со стороны фундаменталистов.

Среди тех, кто откроет путь брейк-дансу на Олимпиаде в Париже, будет и представительница Афганистана. Согласитесь, мало кто может себе представить женщину в этой стране, которая занимается современными хип-хоп-движениями. Не могут себе такое представить и представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Манижа Талаш рассказывает, что столкнулась в родной стране с гонениями после прихода исламских фундаменталистов к власти и во Францию едет в составе сборной беженцев. А какова в принципе судьба женского спорта в Кабуле и окрестностях после падения прозападного режима?

Террорист-смертник хотел подорвать клуб по брейкингу

Права женщин в Афганистане — сложная тема. Особенно остро она стоит на повестке дня последние три года, после того как в Кабуле вновь стали править представители радикального мусульманского движения. Их установки по запрету женщинам заниматься физической культурой ранее уже приводили к отстранению страны от Олимпиады. Новостей относительно проблем для делегации Афганистана в Париже-2024 пока не было, тем не менее обсуждения не утихают. Их подхлестывают, например, рассказы Манижы Талаш — первой женщины в Кабуле, которая начала заниматься брейк-дансом. Талаш будет на Играх в Париже в составе сборной беженцев. И, в отличие от своих коллег по этой команде, за свою сборную она не планирует выступать не из-за косвенных последствий войн и политических конфликтов. А из-за отношения к спорту новой власти.

Брейкинг, да еще и женский, в Афганистане под негласным запретом. В ультраконсервативной интерпретации ислама женщинам запрещено танцевать в принципе. Тем более не радуют исламистов танцы в западной манере. Манижа, про которую крупные СМИ писали еще в 2020 году, сразу оказалась под пристальным вниманием фундаменталистов. Ее тренировочный зал стал объектом сразу нескольких атак. Один раз к танцорам зашел даже террорист-смертник. Сначала притворялся, что интересуется занятиями, а затем едва не подорвал себя вместе с остальными — вовремя подоспела охрана и предотвратила трагедию. Но в тот момент Талаш поняла, что оставаться в Афганистане при всей ее любви к родине больше не представляется возможным. «Я хочу служить примером для подражания, быть человеком, который воплотил свои мечты в реальность. А при текущей ситуации в стране я не могу заниматься тем, чем люблю больше всего — брейкингом», — говорила Манижа в беседе с Reuters.

Переехала в Испанию вместе с братом

Накануне Талаш официально получила путевку на Олимпиаду в составе сборной беженцев. Всего Международный олимпийский комитет собрал команду из 36 человек, чьи национальные олимпийские комитеты по разным причинам не могут отправить на Игры этих спортсменов. «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) вернул себе власть в августе 2021 года. Женщины были лишены не то что права танцевать, но в некоторых случаях и права на учебу и работу. Даже выход из дома без сопровождения мужчины стал ограничен. Новая реальность затронула команду по брейкингу Superiors Crew, поскольку любые формы развлечений, такие как танцы и пение, запрещены по законам шариата в трактовке исламской группировки. После периода неопределенности в 2022 году Манижа и ее товарищи по команде покинули страну. Девушка вместе с братом бежала через горы в Пакистан, а оттуда переехала в Испанию.

При поддержке Евросоюза Талаш получила политическое убежище в этой стране, вновь стала появляться на соревнованиях и получила именную олимпийскую квоту. Так что, несмотря на запреты талибов, мир все-таки увидит афганскую женщину, занимающуюся брейкингом. Она будет не единственной из Афганистана в команде беженцев. В самой необычной сборной на ОИ окажутся пять спортсменов афганского происхождения, а всего в составе этой делегации будут представлены 11 стран в 12 видах спорта. Из 36 спортсменов один спортсмен уже был призером Олимпийских игр. Золото в гребле на каноэ в Токио-2020 для Кубы выиграл Фернандо Даян. Однако в 2022 году он покинул Остров свободы. Транзитом через Мексику он переехал в США в поисках лучшей жизни. Сейчас тренируется в Майами, однако за американским паспортом не спешит и предпочитает считать себя кубинцем в изгнании.

МОК не видит в ситуации в Афганистане ничего критического

«Нынешние власти хотят, чтобы женщины всегда были дома с мужем или отцом. Не работали, не учились. Словом, вообще ничего не делали, кроме молитвы. Мы не принимаем эту политику, при этом не отрицаем ислам. Только вот наш пророк Мухаммед ничего подобного не хотел. Мы свободные люди и хотим свободного общества», — объясняет свою позицию Манижа.

Впрочем, и парням хип-хоперам в современном Афганистане не рады. Ее другу Тамиму Саберу, инструктору из того же спортклуба, пришлось несколько месяцев прятаться за городом, потому что его искали боевики, а уехать не позволяла больная мать. Манижа и Тамим благодарны Испании за гостеприимство, однако мечтают однажды все-таки вернуться в Афганистан. «Но до тех пор, пока эта страна снова не станет полностью свободной, жить там невозможно», — сетует Талаш.

Опасения насчет судьбы женщин-спортсменок появились сразу после падения прозападных властей в Кабуле. Более 70 афганских спортсменов и членов их семей бежали из страны. Среди спортивных беженцев — легкоатлетка Кимия Юсофи, которая перебралась на постоянное место жительства в Австралию. Именно она несла флаг государства на церемонии открытия Олимпиады-2020 и установила в забеге на 100 метров национальный рекорд.

Однако позиция МОК по текущей ситуации в Афганистане неоднозначная. С одной стороны, представители Международного олимпийского комитета осуждают любые попытки дискриминации по признакам пола или расы и тем более ограничения на занятия физической культурой. С другой — в 2023 году директор по олимпийской солидарности при МОК Джеймс Маклеод заявил, что правительство Афганистана действует в верном направлении, после того как страна послала группу девушек на Исламские игры солидарности. Также страна участвовала в Кубке мира по крикету, правда, только мужской сборной.

В 1999 году Афганистан при исламистском режиме был отстранен от участия в Олимпиаде из-за дискриминации в отношении женщин, а также запрета на любые виды женского спорта, и в результате не участвовал в Играх в Сиднее в 2000 году. Страна была восстановлена в 2002 году, уже после насильственной смены власти при участии иностранных военных. Сейчас же в МОК «вполне довольны тем, что происходит в данный момент» в Афганистане, чтобы обеспечить людям доступ к спорту. При этом ведомство Томаса Баха обещает «внимательно следить» за действиями афганских властей. Но как будет выглядеть представительство Афганистана в Париже-2024 на фоне таких личностей, как Манижа Талаш?