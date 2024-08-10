Танец кенгуру и политическая пропаганда. Брейкинг мощно ворвался в олимпийскую программу

Отличились беженка Манижа Талаш и австралийка Рэйчел Ганн.

Соревнования по брейк-дансу на Олимпиаде в Париже оказались, как сегодня любят говорить, «в тренде». За один день в новом для Игр виде программы успели отметиться сразу две девушки — одна устроила странные танцы в непонятном стиле, а вторая продемонстрировала на одежде политический лозунг. Очевидно, что олимпийскому движению только этого и не хватало.

Прием «кенгуру»

В первую очередь своим выступлением поразила австралийка Рэйчел Ганн. 36-летний профессор Университета Маккуори не являлась фаворитом соревнований, ее появление в Париже уже было небольшой сенсацией, поскольку на Игры отобрались только 16 спортсменок. Но то, что она начала творить во время батлов, вызвало настоящее негодование болельщиков, и так скептически относившихся к добавлению данной дисциплины в программу Олимпиады.

Ганн делала нелепые движения, которые никак не ассоциируются с брейк-дансом. Да и на танец в целом были не очень похожи, но самой спортсменке они показались оригинальными. «Я выхожу и демонстрирую свое мастерство. Иногда это заходит судьям, а иногда нет. Я делаю свое дело, и это искусство», — заявила Ганн.

В Париже судьям выступление австралийки не зашло: она проиграла все три батла с одинаковым счетом 0:18. При этом в социальных сетях под видео с ее танцами осталось огромное количество комментариев от людей из разных стран. Подобного внимания на Олимпиаде, наверное, не было даже к мировым рекордам.

«Когда наврал в резюме и получил работу», — написал один из пользователей социальной сети.

«Она в одиночку сделала все, чтобы брейк больше никогда не появился на Олимпиаде», — отметил другой.

Кто-то даже в шутку благодарил Ганн: «Она заставила миллионы людей в мире подумать: «Хм, может, я тоже смогу попасть Олимпиаду?»

«Такого доминирующего выступления на Олимпиаде не было со времен спринта Усэйна Болта на 100 метров в Пекине в 2008 году. Честно говоря, в тот момент, когда Рэйчел показала свой прием «кенгуру», это соревнование было окончено», — саркастично написал еще один пользователь социальной сети X.

Фото AFP

Обращение к афганским женщинам

Среди 16 спортсменок, которые боролись за медали в данном виде программы, была также представительница Афганистана Манижа Талаш. Она выступала на турнире за сборную беженцев. Спортсменка родилась в Кабуле, но в 2022 году переехала в Испанию, где живет и сейчас, чтобы иметь возможность заниматься любимым делом. Брейкинг в Афганистане под негласным запретом. Женщинам в стране запрещено танцевать в принципе.

Однако завоевать медаль на Олимпиаде, похоже, не было главной целью 21-летней девушки. В предварительном раунде, соревнуясь с Индией Сарджо из Нидерландов, она надела плащ с надписью Free Afghan Women («Освободите афганских женщин»). За это танцовщица была дисквалифицирована. На сайте Олимпиады отметили, что «демонстрации политических лозунгов на своей одежде» запрещены правилами МОК.

Впрочем, Талаш и так проиграла Сарджо, поэтому на расстановку сил в данном виде программы отстранение нисколько не повлияло. Интересно, что поговорить со спортсменкой после выступления организаторы не дали — ее молча провели через микст-зону.