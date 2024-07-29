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Париж-2024

Сегодня, 13:45

Китайский спортсмен выиграл золото в стрельбе из винтовки с олимпийским рекордом

Виктория Кравченко
Шэн Лихао.
Фото Reuters
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Китайский спортсмен Шэн Лихао выиграл золото на Олимпийских играх в Париже в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м. Он показал результат — 252.2. Это стало олимпийским рекордом.

Серебряную медаль завоевал швед Виктор Линдгрен с результатом 251.4. Бронзовая медаль — у хорвата Мирана Маричича (230.0).

Стрельба

Шатору (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Пневматическая винтовка, 10 м

Финал

1. Шенг Лихао (Китай) — 252.2 (OR)

2. Виктор Линдгрен (Швеция) — 251.4

3. Миран Маричич (Хорватия) — 230.0

Олимпиада
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