Корейские спортсменки завоевали золотую и серебряную медали в стрельбе на Олимпиаде-2024

Корейская спортсменка О Йе Джин в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров завоевала золотую медаль Олимпиады-2024.

О Йе Джин показала результат в 243,2 балла, побив олимпийский рекорд, который принадлежал россиянке Виталине Бацарашкиной (240,3 балла). Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Ким Йе Джи, бронза у Ману Бхакер из Индии.

Ранее золотую медаль у мужчин в стрельбе выиграл китаец Ю Се.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

Стрельба

Шатору (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Пневматический пистолет, 10 м

Финал

1. О Йе Джин (Корея) — 243.2 (OR)

2. Ким Йе Джи (Корея) — 241.3

3. Ману Бхакер (Индия) — 221.7