Корейские спортсменки завоевали золотую и серебряную медали в стрельбе на Олимпиаде-2024

Сегодня, 13:33
Корейская спортсменка О Йе Джин в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров завоевала золотую медаль Олимпиады-2024.
О Йе Джин показала результат в 243,2 балла, побив олимпийский рекорд, который принадлежал россиянке Виталине Бацарашкиной (240,3 балла). Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Ким Йе Джи, бронза у Ману Бхакер из Индии.
Ранее золотую медаль у мужчин в стрельбе выиграл китаец Ю Се.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.
Стрельба
Шатору (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Пневматический пистолет, 10 м
Финал
1. О Йе Джин (Корея) — 243.2 (OR)
2. Ким Йе Джи (Корея) — 241.3
3. Ману Бхакер (Индия) — 221.7