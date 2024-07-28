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Париж-2024

Сегодня, 13:33

Корейские спортсменки завоевали золотую и серебряную медали в стрельбе на Олимпиаде-2024

Сергей Разин
корреспондент
Фото Reuters
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Корейская спортсменка О Йе Джин в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров завоевала золотую медаль Олимпиады-2024.

О Йе Джин показала результат в 243,2 балла, побив олимпийский рекорд, который принадлежал россиянке Виталине Бацарашкиной (240,3 балла). Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Ким Йе Джи, бронза у Ману Бхакер из Индии.

Ранее золотую медаль у мужчин в стрельбе выиграл китаец Ю Се.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

Стрельба

Шатору (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Пневматический пистолет, 10 м

Финал

1. О Йе Джин (Корея) — 243.2 (OR)

2. Ким Йе Джи (Корея) — 241.3

3. Ману Бхакер (Индия) — 221.7

Летняя Олимпиада 2024 в&nbsp;Париже (Франция). Олимпиада 2024, 28 июля: расписание соревнований и результаты дня

Источник: Медальный зачёт Олимпиады-2024
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