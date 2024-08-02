Швейцарский стрелок Кьяра Леоне выиграла золото на Олимпиаде-2024

Швейцарский стрелок Кьяра Леоне стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений (50 м) на Играх-2024 в Париже.

Серебряную медаль турнира завоевала Саген Маддалена (США), бронзу — Чжу Цзиньюй (Китай).

26-летняя Леоне впервые выиграла олимпийскую медаль. В 2024 году на чемпионате Европы она стала первой в этой же дисциплине.

«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.

Шатору (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Малокалиберная винтовка, из трех положений, 50 м

Финал

1. Кьяра Леоне (Швейцария) — 464,4 балла

2. Саген Маддалена (США) — 463,0

3. Чжу Цзиньюй (Китай) — 452,9