Швейцарский стрелок Кьяра Леоне выиграла золото на Олимпиаде-2024

Сегодня, 11:30
Швейцарский стрелок Кьяра Леоне стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений (50 м) на Играх-2024 в Париже.
Серебряную медаль турнира завоевала Саген Маддалена (США), бронзу — Чжу Цзиньюй (Китай).
26-летняя Леоне впервые выиграла олимпийскую медаль. В 2024 году на чемпионате Европы она стала первой в этой же дисциплине.
«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.
Шатору (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Малокалиберная винтовка, из трех положений, 50 м
Финал
1. Кьяра Леоне (Швейцария) — 464,4 балла
2. Саген Маддалена (США) — 463,0
3. Чжу Цзиньюй (Китай) — 452,9