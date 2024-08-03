Кореянка Джин Ян выиграла олимпийскую медаль в стрельбе на Играх-2024

Представительница Кореи Джин Ян победила в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 25 метров среди женщин на Олимпиаде-2024.

В финале она набрала 37 баллов. Серебряную медаль завоевала француженка Камиль Еджевски (37), бронзовую награду — Вероника Майор из Венгрии (31).

Ян принесла Кореи первое золото в этих соревнованиях с Лондона 2012 года, а Майор выиграла первую медаль для Венгрии в этой дисциплине.

«СЭ» ведет трансляцию соревновательного дня Олимпиады-2024.

Шатору (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Пневматический пистолет, 25 м

Финал

1. Джин Ян (Корея) — 37

2. Камиль Еджевски (Франция) — 37

3. Вероника Майор (Венгрия) — 31