Семь россиян претендуют на олимпийские лицензии в пулевой стрельбе

Семь российских стрелков присутствуют в стартовых списках чемпионата Европы по пулевой стрельбе, который пройдет с 25 мая по 8 июня в хорватском Осиеке.

В списке оказались Яна Енина и Валерия Ганакова (пистолет, 25 м), Анастасия Горохова, Валентина Коваленко, Илья Марсов и Анжелика Османова (винтовка, 25 м с трех позиций), а также Иван Семенихин (скорострельный пистолет, 25 м).

Трем из семи членов сборной еще не исполнилось 20 лет. Путевки на Олимпиаду в каждой дисциплине получают чемпион и вице-чемпион Европы.

Действующей олимпийской чемпионкой в стрельбе из пистолета на 25 м является Виталина Бацарашкина.