Серебряный призер Олимпиады в Париже Ким Е Джи получила роль в кино благодаря своему образу героя боевиков

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Серебряная медалистка парижской Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м Ким Е Джи снимется в южнокорейском сериале.
Коряенка сыграет наемного убийцу в короткометражном сериале «Crush» по мотивам фильма «Азия», сообщила сеульская развлекательная компания Asia Lab.
Фильм «Азия», снятый режиссером Ли Чон Сопом, рассказывает истории людей, сталкивающихся с расовой ненавистью и дискриминацией. В фильме будут задействованы американские и азиатские актеры.
Ким Е Джи получила популярность во время Олимпиады в Париже благодаря своему футуристичному образу, напоминающему героев боевиков. В августе спортсменка подписала контракт с южнокорейским агентством талантов и приняла участие в фотосессии для журнала Louis Vuitton.
Кореянка также заявила, что она будет открыта для занятий другими видами спорта, если это будет способствовать продвижению спортивной стрельбы.