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Стрельба пулевая

Париж-2024

28 июля, 23:00

Стрельба пулевая и стендовая на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по стрельбе на Олимпиаде пройдут с 27 июля по 5 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Соревнования по стрельбе на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 5 августа 2024 года в Национальном стрелковом центре в городе Шатору.
Фото Global Look Press
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Соревнования по стрельбе на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 5 августа 2024 года в Национальном стрелковом центре в городе Шатору. Количество стрелков, участвовавших в пятнадцати соревнованиях, было сокращено с 360 на предыдущих Играх до 340 при равном распределении между мужчинами и женщинами.

Кроме того, в олимпийскую программу по стрельбе внесен ряд существенных изменений, включая новый формат финалов и замену соревнований смешанных команд в трапе на соревнования смешанных команд в ските.

Расписание соревнований по стрельбе

27 июля, суббота

10:00. микст, винтовка пневматическая, 10 м, команды. Квалификация
11:30. мужчины, пистолет пневматический, 10 м. Квалификация
11:30. микст, винтовка пневматическая, 10 м, команды. Финал за 3-е место
12:00. микст, винтовка пневматическая, 10 м, команды. Финал
13:30. женщины, пистолет пневматический, 10 м. Квалификация

28 июля, воскресенье

10:15. женщины, винтовка пневматическая, 10 м. Квалификация
10:30. мужчины, пистолет пневматический, 10 м. Финал
12:15. мужчины, винтовка пневматическая, 10 м. Квалификация
13:00. женщины, пистолет пневматический, 10 м. Финал

29 июля, понедельник

10:00. мужчины, траншейный стенд. Квалификация, день 1-ый
10:15. микст, пистолет пневматический, 10 м, команды. Квалификация
10:30. женщины, винтовка пневматическая, 10 м. Финал
13:00. мужчины, винтовка пневматическая, 10 м. Финал

30 июля, вторник

10:00. мужчины, траншейный стенд. Квалификация, день 2-ой
10:00. женщины, траншейный стенд. Квалификация, день 1-ый
10:30. микст, пистолет пневматический, 10 м, команды. Финал за 3-е место
11:00. микст, пистолет пневматический, 10 м, команды. Финал
16:30. мужчины, траншейный стенд. Финал

31 июля, среда

10:00. мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений. Квалификация
10:00. женщины, траншейный стенд. Квалификация, день 2-ой
16:30. женщины, траншейный стенд. Финал

1 августа, четверг

10:30. мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений. Финал
13:00. женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений. Квалификация

2 августа, пятница

10:00. женщины, пистолет спортивный, 25 м. Квалификация
10:00. мужчины, круглый стенд. Квалификация, день 1-ый
10:30. женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений. Финал

3 августа, суббота

10:00. мужчины, круглый стенд. Квалификация, день 2-ой
10:00. женщины, круглый стенд. Квалификация, день 1-ый
10:30. женщины, пистолет спортивный, 25 м. Финал
16:30. мужчины, круглый стенд. Финал

4 августа, воскресенье

10:00. мужчины, пистолет скорострельный, 25 м. Квалификация
10:30. женщины, круглый стенд. Квалификация, день 2-ой
16:30. женщины, круглый стенд. Финал

5 августа, понедельник

10:00. микст, круглый стенд, команды. Квалификация
10:30. мужчины, пистолет скорострельный, 25 м. Финал
16:00. микст, круглый стенд, команды. Финал

Полное расписание соревнований по стрельбе на Олимпийских играх доступно в разделе на сайте «СЭ».

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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