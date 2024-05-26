Тренер олимпийской чемпионки Бацарашкиной рассказала о попытках дискредитировать спортсменку

Тренер двукратной олимпийской чемпионки по пулевой стрельбе Виталины Бацарашкиной Наталья Кудрина сообщила, что спортсменка столкнулась с несправедливыми обвинениями по причине неверной интерпретации информации о пропуске Игр в Париже.

«Ни Виталина, ни я никуда не просились, потому что прекрасно понимали условия, которые выставляет международная федерация. Если кто-то что-то неправильно понял, то оставьте свои домыслы при себе. Не надо дискредитировать спортсменку, тренера и объявлять их бог знает кем. Некоторые думают, что мы хотели туда поехать, подали запрос, а нам отказали, но это не так», — цитирует тренера ТАСС.

Ранее Кудрина сообщила, что выдвинутые Международной федерацией спортивной стрельбы (ISSF) критерии допуска лишают Бацарашкину возможности отобраться на предстоящую Олимпиаду.