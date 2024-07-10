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Париж-2024

Сегодня, 00:45

Екимов рассказал, как российские велогонщики будут добираться на Олимпиаду в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов рассказал, как российские велогонщики планируют добираться на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

«Все наши спортсмены сейчас находятся в Европе, у кого-то только гонки закончились, кто-то уже готовится. Все они поедут в Париж напрямую, из России на Олимпиаду отправится только персонал», — цитирует Екимова ТАСС.

В нейтральном статусе на Олимпиаду-2024 заявлены россияне Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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