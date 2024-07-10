Екимов рассказал, как российские велогонщики будут добираться на Олимпиаду в Париже

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов рассказал, как российские велогонщики планируют добираться на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

«Все наши спортсмены сейчас находятся в Европе, у кого-то только гонки закончились, кто-то уже готовится. Все они поедут в Париж напрямую, из России на Олимпиаду отправится только персонал», — цитирует Екимова ТАСС.

В нейтральном статусе на Олимпиаду-2024 заявлены россияне Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица.