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Париж-2024

Сегодня, 13:11

Екимов сообщил, что из велогонщиц только Дронова и Иванченко могут поехать на Олимпиаду

Виктория Кравченко
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Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов сообщил, что Тамара Дронова и Алена Иванченко являются единственными российскими велогонщицами, кто может получить возможность поехать на Олимпиаду в Париже.

«Если кто и поедет на Олимпийские игры и на кого мы подали заявки на аккредитацию, так это спортсмены из команд World Tour. Я имею в виду Тамару Дронову, Алену Иванченко, Глеба Сырицу и Александра Власова», — цитирует Екимова ТАСС.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Россиянам будет запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, их результаты не будут учтены в медальном зачете.

Источник: https://tass.ru/sport/21052439
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