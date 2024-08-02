Французы выиграли все медали в мужском турнире по BMX на Олимпиаде в Париже

Французские велогонщики поделили весь комплект медалей в гонке на BMX на Олимпийских играх в Париже. Золото завоевал Жорис Доде, серебро — Сильвен Андре, а бронзу — Ромейн Маю. В турнире среди женщин олимпийской чемпионкой стала австралийка Сайя Сакакибара, серебро завоевала голландка Манон Веенстра, бронзу выиграла швейцарка Зое Классенс. Велоспорт — BMX Париж (Франция) Париж Олимпийские игры Мужчины Гонка Финал 1. Жорис Доде (Франция) — 31,422 2. Сильвен Андре (Франция) — 31,706 3. Ромейн Маю (Франция) — 32,022 Женщины Гонка Финал 1. Сайя Сакакибара (Австралия) — 34,231 2. Манон Веенстра (Нидерланды) — 34,954 3. Зое Классенс (Швейцария) — 35,060