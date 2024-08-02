Французы выиграли все медали в мужском турнире по BMX на Олимпиаде в Париже

Сегодня, 23:16
Французские велогонщики поделили весь комплект медалей в гонке на BMX на Олимпийских играх в Париже.
Золото завоевал Жорис Доде, серебро — Сильвен Андре, а бронзу — Ромейн Маю.
В турнире среди женщин олимпийской чемпионкой стала австралийка Сайя Сакакибара, серебро завоевала голландка Манон Веенстра, бронзу выиграла швейцарка Зое Классенс.
Велоспорт — BMX
Париж (Франция)
Париж
Олимпийские игры
Мужчины
Гонка
Финал
1. Жорис Доде (Франция) — 31,422
2. Сильвен Андре (Франция) — 31,706
3. Ромейн Маю (Франция) — 32,022
Женщины
Гонка
Финал
1. Сайя Сакакибара (Австралия) — 34,231
2. Манон Веенстра (Нидерланды) — 34,954
3. Зое Классенс (Швейцария) — 35,060