Китаянка Дэн Явен стала олимпийской чемпионкой по ВМХ-фристайлу

Китайская спортсменка Дэн Явен выиграла золотую медаль в дисциплине ВМХ-фристайл на Олимпийских играх-2024.

На соревнованиях в Париже в борьбе за победу представительница Китая обошла американку Перрис Бенегас, которая стала второй. Тройку лидеров замкнула австралийка Наталья Дим.

Соревнования по ВМХ-фристайлу на Олимпиаде проходят 30 и 31 июля.

Велоспорт — BMX

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Фристайл

Финал

1. Дэн Явен (Китай) — 92.60

2. Перрис Бенегас (США) — 90.70

3. Наталья Дим (Австралия) — 88.80