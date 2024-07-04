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Париж-2024

Сегодня, 13:45

Российский BMX-райдер заявил, что понимает как тех, кто отказывается от Олимпиады, так и тех, кто на нее едет

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпион России в BMX-фристайле Никита Фоминов в интервью «СЭ» поделился мнением об отказе велогонщика Александра Власова от участия в Олимпиаде в Париже.

Власов не принял приглашение МОК и сделал выбор в пользу коммерческих стартов.
«Я как раз недавно смотрел интервью одного российского олимпийского чемпиона, не буду уточнять, кто это был конкретно. Так вот, он сказал, что никого не осуждает из молодых ребят, которые хотят поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом и со всеми издержками. Но для себя лично он принял решение, что это уже слишком. Он не хочет в этом участвовать, потому что это уже слишком сильно ущемляет его права как спортсмена, и он не может себе такого позволить. Он уже был на Играх, соревновался, и больше ему это не интересно. При этом, опять же, никакого осуждения тех, кто едет. Он прекрасно понимает, что олимпийский старт в любом случае самый главный для спортсмена. Все хотят олимпийскую медаль.

Может быть, некрасиво выглядит со стороны, что кто-то отказывается от Олимпиады. Но надо понимать, что сейчас так много различных условий. Российские спортсмены должны такие требования соблюдать, сякие… Еще и нейтральный флаг. И вот кто-то согласен с этим и готов посоревноваться, несмотря ни на что, а вот кто-то принципиально не хочет. И обе позиции я понимаю и разделяю, могу понять. Каждый решает сам для себя», — сказал Фоминов.

 
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Никита впервые в карьере стал лучшим BMX-райдером России в воскресенье, обыграв Ирека Ризаева на турнире в Казани.

Велоспорт
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