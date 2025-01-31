Серебряный призер чемпионата России 2024 года по ВМХ-фристайлу Алиев получил нейтральный статус

Серебряный призер чемпионата России 2024 года по ВМХ-фристайлу Анар Алиев получил нейтральный статус, дающий право выступать на крупнейших международных стартах, сообщает ТАСС.

В 2024 году Алиев выиграл серебро октябрьского чемпионата России в дисциплине фристайл — дерт. В сентябре спортсмен одержал победу на первенстве России в Челябинске (фристайл — парк).

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.

Любое лицо, желающее получить статус нейтрального индивидуального спортсмена, должно обратиться в UCI, начиная с 1 июня 2023 года. Для допуска российских и белорусских спортсменов необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, отсутствие флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также отсутствие поддержки действий России на Украине в любой форме.