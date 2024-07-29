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Париж-2024

Сегодня, 22:00

Велоспорт, BMX на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по BMX фристайлу на Олимпиаде в Париже пройдут с 30 июля по 2 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Площадь Согласия, Париж.
Фото Global Look Press
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В Париже-2024 BMX-фристайл во второй раз в истории вошел в программу Олимпийских игр. Всего на турнире, который проходит на Площади Согласия, выступает 24 райдера (12 мужчин и 12 женщин). Единственной олимпийской дисциплиной BMX-фристайла является парк.

За 60 секунд райдеры должны продемонстрировать серию трюков, которые оцениваются судьями по критериям сложности, креативности, исполнения, а также высоте, на которой они исполнены. Лучшие спортсмены попадают в финал, по итогам которого тройка райдеров с наивысшими оценками от судей займет места на пьедестале.

Соревнования продлятся всего за два дня — предварительные раунды у мужчин и женщин состоятся 30 июля, а финалы на следующий день — 31 июля.

BMX-фристайл на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

30 июля, вторник

14:25. Женщины. Фристайл. Квалификация

16:12. Мужчины. Фристайл. Квалификация

31 июля, среда

14:10. Женщины. Фристайл. Финал
15:45. Мужчины Фристайл Финал

1 августа, четверг

21:00. Мужчины. Гонка. Квалификация
21:20. Женщины. Гонка. Квалификация

2 августа, пятница

22:35. Мужчины. Гонка. Финал
22:50. Женщины. Гонка. Финал

Полное расписание турнира по BMX-фристайлу на Олимпийских играх в Париже доступно по ссылке на сайте «СЭ».

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

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