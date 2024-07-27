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Париж-2024

Сегодня, 17:15

Австралийка Браун стала олимпийской чемпионкой в гонке раздельным стартом, россиянка Дронова — 21-я

Руслан Минаев
Грейс Браун.
Фото Global Look Press
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Австралийская велогонщица Грейс Браун победила в индивидуальной гонке раздельным стартом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Она прошла дистацию за 39 минут 38,24 секунды. Серебряной призеркой стала британка Анна Хендерсон — 41 минута 9,83 секунды. Бронзу завоевала американка Хлое Дигерт — 41 минута 10,7 секунды.

Россиянка Тамара Дронова завершила гонку на 21-й строчке, показав время — 43 минуты 42,16 секунды.

Велоспорт — Шоссе

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Гонка с раздельным стартом

Финал

1. Грейс Браун (Австралия) — 39:38.24

2. Анна Хендерсон (Великобритания) — 41:09.83

3. Хлое Дигерт (США) — 41.10.70

21. Тамара Дронова (Россия) — 43:42.16

Велоспорт
Тамара Дронова
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