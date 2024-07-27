Сегодня, 17:15
Австралийская велогонщица Грейс Браун победила в индивидуальной гонке раздельным стартом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Она прошла дистацию за 39 минут 38,24 секунды. Серебряной призеркой стала британка Анна Хендерсон — 41 минута 9,83 секунды. Бронзу завоевала американка Хлое Дигерт — 41 минута 10,7 секунды.
Россиянка Тамара Дронова завершила гонку на 21-й строчке, показав время — 43 минуты 42,16 секунды.
Велоспорт — Шоссе
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Гонка с раздельным стартом
Финал
1. Грейс Браун (Австралия) — 39:38.24
2. Анна Хендерсон (Великобритания) — 41:09.83
3. Хлое Дигерт (США) — 41.10.70
21. Тамара Дронова (Россия) — 43:42.16