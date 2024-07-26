Датская велогонщица пропустит Олимпиаду из-за полученной в аварии травмы

Датская велогонщица Сольбьерк Минке Андерсон не сможет выступить на Олимпийских играх в Париже. Спортсменка сломала ключицу в результате ДТП, сообщила пресс-служба Датского союза велосипедистов.

Авария произошла четверг, 25 июля. Во время тренировки возле дома 19-летнюю Андерсон сбил автомобиль. На Играх ее заменит двукратная чемпионка Дании Ребекка Кернер.

«Нет слов, я просто опустошена. Олимпийские игры остаются для меня мечтой. Желаю всего наилучшего партнерам по команде», — написала спортсменка в своих соцсетях.

Олимпийские игры стартовали 24 июля. Соревнованиям по велогонкам пройдут с 27 июля по 4 августа. В них примут участие 514 спортсменов (мужчин и женщин), которые разыграют 22 комплекта наград.