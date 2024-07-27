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Париж-2024

Сегодня, 05:09

Дмитриев: «Дронова и Сырица имеют все шансы хорошо выступить в Париже»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира по велоспорту Денис Дмитриев оценил шансы российских велогонщиков на Олимпиаде в Париже.

«Тамара Дронова и Глеб Сырица имеют все шансы хорошо выступить в Париже, попасть на пьедестал. Но сравнивая уровень российского шоссейного велоспорта с мировым, и учитывая, что больших успехов не было уже давно, то думаю, что попадание в топ-10 уже будет неплохим выступлением. Но искренне надеюсь, что у наших спортсменов будет медаль. Тем более, на мой взгляд, трасса очень хорошо подходит Сырице и Дроновой», — цитирует Metaratings.ru Дмитриева.

Летние Олимпийские игры в Париже стартовали 24 июля и завершатся 11 августа. Соревнования по велошоссе пройдут с 27 июля по 4 августа. В дисциплине будут принимать участие трое российских спортсменов: Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко.

Источник: Metaratings.ru
Денис Дмитриев
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