Сегодня, 19:39
На Олимпиаде-2024 прошла финальная шоссейная групповая гонка по велоспорту.
Победительницей заезда стала американка Кристен Фолкнер c результатом 3:59.23. Второе место заняла Марианна Вос из Нидерландов (4:00.21). Третьей стала бельгийка Лотте Копецки (4:00.21).
Российские спортсменки не сумели попасть в топ-40. Тамара Дронова финишировала 47-й (4:07.16), а Алена Иванченко завершила гонку 72-й (4:10.47).
Велоспорт — Шоссе
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Групповая гонка
Финал
1. Кристен Фолкнер (США) — 3:59.23
2. Марианна Вос (Нидерланды) — 4:00.21
3. Лотте Копецки (Бельгия) — 4:00.21
47. Тамара Дронова (Россия) — 4:07.16
72. Алена Иванченко (Россия) — 4:10.47