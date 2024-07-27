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Париж-2024

Сегодня, 12:15

Екимов рассказал о позитивном настрое российских велогонщиков перед выступлением на Олимпиаде

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов в комментарии для «СЭ» рассказал о подготовке российских велогонщиков к Олимпиаде-2024.

В нейтральном статусе на Игры в Париже заявлены россияне Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица.

«Ребята оптимистически настроены. Мне нравится их настрой. Если посмотреть, они не последние, но и не первые. Хорошие ребята. Что получится сделать, не знаю. Надеюсь, на результат. Тренируются, кушают и отдыхают. Никуда им ходить не надо, попадать под ливни. У них все нормально», — сказал Екимов «СЭ».

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях от России в нейтральном статусе принимают участие 15 спортсменов.

Вячеслав Екимов
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