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Велошоссе

Париж-2024

Сегодня, 14:00

Велошоссе на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Опубликовано расписание соревнований по велошоссе на Олимпиаде
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото AFP
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Летние Олимпийские игры в Париже стартовали 24 июля и завершатся 11 августа. Соревнования по велошоссе пройдут с 27 июля по 4 августа. В дисциплине будут принимать участие трое российских спортсменов: Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко. Планировалось, что вместо Сырицы на Олимпиаде выступит Александр Власов, но атлет отклонил приглашение МОК.

Расписание велошоссе на Олимпийских играх в Париже

27 июля, суббота

15.30. Женщины. Гонка с раздельным стартом. Финал

17.34. Мужчины. Гонка с раздельным стартом. Финал

3 августа, суббота

12.00. Мужчины. Групповая гонка. Финал

4 августа, воскресенье

15.00. Женщины. Групповая гонка. Финал

Трансляции соревнований Олимпийских игр 2024 в Париже доступны в прямом эфире на сайте МОК.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Золотая медаль Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Программа Олимпиады-2024: какие виды спорта и сколько медалей будет разыграно

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