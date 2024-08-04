В воскресенье на Олимпиаде пройдет групповая гонка на шоссе у женщин

В воскресенье, 4 августа пройдут соревнования по велоспорту на Олимпийских играх в Париже. В программе — групповая гонка на шоссе среду мужчин. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание соревнований по велоспорту

4 августа, суббота

15.00 Женщины. Шоссе. Групповая гонка

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в воскресенье, 4 августа. Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

В командной велогонке женщин выступят две россиянки — Тамара Дронова и Алена Иванченко. Спортсменки соревнуютс в нейтральном статусе без флага и гимна.

Полностью расписание соревнований на 4 августа доступно в нашем материале.