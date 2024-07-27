Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Велошоссе

Париж-2024

Сегодня, 07:30

Глеб Сырица: биография российского велогонщика

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Глеб Сырица.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
История участника Олимпиады в Париже.

Глеб Сырица
Дата рождения: 14 апреля 2000 года
Место рождения: Санкт-Петербург
Рост: 190 см
Вес: 85 кг
Вид спорта: велосипедный спорт (шоссе)
Команда: Astana Qazaqstan Team

Детство и юность

Глеб Сырица родился 14 апреля 2000 года. У него спортивная семья. Мама Глеба Светлана Сырица (в девичестве Фролова) является заслуженным мастером спорта и трехкратной чемпионкой мира по плаванию.

В детстве Глеб постоянно гонял на самокате. Однажды на улице его заметил тренер по велоспорту Сергей Балахнин. Он пригласил активного мальчика в секцию. В возрасте 9 лет Сырица начал заниматься велоспортом и специализировался на трековых гонках.

Когда Глебу было 12, он пристально следил за Олимпийскими играми в Лондоне. Тогда победителем групповой гонки на шоссе стал Александр Винокуров из Казахстана. Парень под впечатлением начал мечтать о большой карьере и высоких результатах.

Фото Global Look Press

Карьера

Сырица сначала занимался в команде «Локосфинкс» на велотреке на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Усиленные тренировки и мечты о медалях принесли плоды. В 2017-м российский велогонщик заявил о себе на мировой арене, победив в командной гонке преследования на чемпионате Европы и чемпионате мира среди юниоров.

В 2019 году он вместе с Никитой Берсеневым, Львом Гоновым и Иваном Смирновым взял золото на Европейских играх в Белоруссии в командной гонке преследования на треке. В 2020-м чемпионат Европы среди юношей до 23 лет сложился для Сырицы крайне успешно. Он выиграл золотые медали в трех дисциплинах (преследовании, гонке по очкам и омниуме).

Александр Власов. Власов отказался от Олимпиады. Потеря России по собственной инициативе в велоспорте

Сначала Глеб специализировался только в трековых гонках. Позже он начал совмещать их с шоссейными, а потом полностью исключил трек. Сырица принимал участие и завоевывал медали во многих международных стартах, таких как Trofeo Joan Escola, Circuito Guadiana, Trophee Guerrita и прочее.

С 2022 года российский велогонщик выступает за команду Astana Qazaqstan Team, с которой он дебютировал в Мировом туре.

Также в 2023-м Глеб принимал участие в легендарной однодневке «Париж — Рубе», где за один день нужно было преодолеть 256 километров. Ее даже называют «Северным адом».

«Ребята, когда я говорил, что поеду первый раз «Рубе», улыбались и отвечали: «Сейчас ты жизнь и познаешь в полной мере», — говорил велосипедист. — Но волнения у меня особо не было, к тому же мы ездили юниорскую версию, примерное представление все-таки было. Но это совсем другая история, конечно. Теперь я это могу точно сказать».

В 2024-м Сырица после отказа Александра Власова попал в итоговый список из 15 российских участников Олимпиады в Париже. На Играх он заявлен на разделку и групповую гонку.

«Нормальное желание для любого спортсмена — выступить на Олимпийских играх, — прокомментировал спортсмен поездку в Париж в интервью «Матч ТВ». — И коллеги хорошо отнеслись к этому. Когда мне сказали, что есть возможность моего участия, ко мне ребята по команде подходили, поздравляли».

Фото Global Look Press

Достижения

  • Победитель юниорского чемпионата мира в командной гонке на треке (2017)

  • Победитель юниорского чемпионата Европы в командной гонке на треке (2017)

  • Серебряный призер чемпионата России в командной гонке на треке (2017)

  • Бронзовый призер чемпионата мира в командной гонке на треке (2017)

  • Серебряный призер юниорского чемпионата мира в мэдисоне на треке (2017, 2018)

  • Бронзовый призер юниорского чемпионата мира в индивидуальной гонке на треке (2018)

  • Бронзовый призер молодежного чемпионата мира в командной гонке на треке (2018)

  • Серебряный призер чемпионата России в мэдисоне на треке (2018, 2019, 2020)

  • Победитель чемпионата России в командной гонке на треке (2018, 2019, 2021)

  • Победитель Европейских игр в командной гонке на треке (2019)

  • Победитель молодежного чемпионата Европы в командной гонке на треке (2019, 2020)

  • Победитель турнира Vicenza-Bionde на шоссе (2019, 2021)

  • Победитель молодежного чемпионата Европы в омниуме на треке (2020)

  • Победитель молодежного чемпионата Европы в гонке по очкам на треке (2020)

  • Победитель чемпионата России в омниуме на треке (2020)

  • Серебряный призер «Гран-при Mount Erciyes» на шоссе (2020)

  • Победитель турнира Circuito del Porto на шоссе (2021)

Олимпиада. Велошоссе на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

  • Победитель Кубка России в командной гонке на треке (2021)

  • Победитель Кубка России в индивидуальной гонке на треке (2021)

  • Победитель чемпионата России в индивидуальной гонке на треке (2021)

  • Победитель чемпионата России в мэдисоне на треке (2021)

  • Победитель турнира Circuito Montanes на шоссе (2022)

  • Победитель турнира Circuito Guadiana на шоссе (2022)

  • Победитель турнира Trofeu Joan Escola на шоссе (2022)

  • Победитель турнира Trophee Guerrita на шоссе (2022)

  • Победитель 1-го этапа Тура Лангкави на шоссе (2022)

  • Победитель 3-го этапа Vuelta a Zamora на шоссе (2022)

  • Победитель 2-го этапа Тура Лангкави на шоссе (2023)

  • Победитель 8-го этапа Тура Лангкави на шоссе (2023)

Фото Global Look Press

Личная жизнь

Велогонщик ведет закрытый образ жизни и не открывает для всех доступ к своим фото в социальных сетях. Пока он сосредоточен только на спорте и не хочет ничем себя отвлекать.

Известно, что Сырица практически не ест сладкое и строго следит за своим питанием.

Велоспорт
Олимпиада
1
0
Читайте также
Эксперта ВВС раскритиковали за пожелание удачи на Олимпиаде волейболисту-педофилу
Пятеро россиян вошли в списки лучших спортсменов XXI века по версии ESPN
Латвийский политический блогер попросил убежище в России
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Подорвавшего пути под Рязанью обвинили в совершении девяти тяжких преступлений
Семилетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре Новой Москвы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Лучший велогонщик мира отказался от Олимпиады из-за девушки? Его невесту не взяли в Париж