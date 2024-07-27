Глеб Сырица: биография российского велогонщика

История участника Олимпиады в Париже.

Глеб Сырица

Дата рождения: 14 апреля 2000 года

Место рождения: Санкт-Петербург

Рост: 190 см

Вес: 85 кг

Вид спорта: велосипедный спорт (шоссе)

Команда: Astana Qazaqstan Team

Детство и юность

Глеб Сырица родился 14 апреля 2000 года. У него спортивная семья. Мама Глеба Светлана Сырица (в девичестве Фролова) является заслуженным мастером спорта и трехкратной чемпионкой мира по плаванию.

В детстве Глеб постоянно гонял на самокате. Однажды на улице его заметил тренер по велоспорту Сергей Балахнин. Он пригласил активного мальчика в секцию. В возрасте 9 лет Сырица начал заниматься велоспортом и специализировался на трековых гонках.

Когда Глебу было 12, он пристально следил за Олимпийскими играми в Лондоне. Тогда победителем групповой гонки на шоссе стал Александр Винокуров из Казахстана. Парень под впечатлением начал мечтать о большой карьере и высоких результатах.

Фото Global Look Press

Карьера

Сырица сначала занимался в команде «Локосфинкс» на велотреке на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Усиленные тренировки и мечты о медалях принесли плоды. В 2017-м российский велогонщик заявил о себе на мировой арене, победив в командной гонке преследования на чемпионате Европы и чемпионате мира среди юниоров.

В 2019 году он вместе с Никитой Берсеневым, Львом Гоновым и Иваном Смирновым взял золото на Европейских играх в Белоруссии в командной гонке преследования на треке. В 2020-м чемпионат Европы среди юношей до 23 лет сложился для Сырицы крайне успешно. Он выиграл золотые медали в трех дисциплинах (преследовании, гонке по очкам и омниуме).

Сначала Глеб специализировался только в трековых гонках. Позже он начал совмещать их с шоссейными, а потом полностью исключил трек. Сырица принимал участие и завоевывал медали во многих международных стартах, таких как Trofeo Joan Escola, Circuito Guadiana, Trophee Guerrita и прочее.

С 2022 года российский велогонщик выступает за команду Astana Qazaqstan Team, с которой он дебютировал в Мировом туре.

Также в 2023-м Глеб принимал участие в легендарной однодневке «Париж — Рубе», где за один день нужно было преодолеть 256 километров. Ее даже называют «Северным адом».

«Ребята, когда я говорил, что поеду первый раз «Рубе», улыбались и отвечали: «Сейчас ты жизнь и познаешь в полной мере», — говорил велосипедист. — Но волнения у меня особо не было, к тому же мы ездили юниорскую версию, примерное представление все-таки было. Но это совсем другая история, конечно. Теперь я это могу точно сказать».

В 2024-м Сырица после отказа Александра Власова попал в итоговый список из 15 российских участников Олимпиады в Париже. На Играх он заявлен на разделку и групповую гонку.

«Нормальное желание для любого спортсмена — выступить на Олимпийских играх, — прокомментировал спортсмен поездку в Париж в интервью «Матч ТВ». — И коллеги хорошо отнеслись к этому. Когда мне сказали, что есть возможность моего участия, ко мне ребята по команде подходили, поздравляли».

Фото Global Look Press

Достижения

Победитель юниорского чемпионата мира в командной гонке на треке (2017)

Победитель юниорского чемпионата Европы в командной гонке на треке (2017)

Серебряный призер чемпионата России в командной гонке на треке (2017)

Бронзовый призер чемпионата мира в командной гонке на треке (2017)

Серебряный призер юниорского чемпионата мира в мэдисоне на треке (2017, 2018)

Бронзовый призер юниорского чемпионата мира в индивидуальной гонке на треке (2018)

Бронзовый призер молодежного чемпионата мира в командной гонке на треке (2018)

Серебряный призер чемпионата России в мэдисоне на треке (2018, 2019, 2020)

Победитель чемпионата России в командной гонке на треке (2018, 2019, 2021)

Победитель Европейских игр в командной гонке на треке (2019)

Победитель молодежного чемпионата Европы в командной гонке на треке (2019, 2020)

Победитель турнира Vicenza-Bionde на шоссе (2019, 2021)

Победитель молодежного чемпионата Европы в омниуме на треке (2020)

Победитель молодежного чемпионата Европы в гонке по очкам на треке (2020)

Победитель чемпионата России в омниуме на треке (2020)

Серебряный призер «Гран-при Mount Erciyes» на шоссе (2020)

Победитель турнира Circuito del Porto на шоссе (2021)

Победитель Кубка России в командной гонке на треке (2021)

Победитель Кубка России в индивидуальной гонке на треке (2021)

Победитель чемпионата России в индивидуальной гонке на треке (2021)

Победитель чемпионата России в мэдисоне на треке (2021)

Победитель турнира Circuito Montanes на шоссе (2022)

Победитель турнира Circuito Guadiana на шоссе (2022)

Победитель турнира Trofeu Joan Escola на шоссе (2022)

Победитель турнира Trophee Guerrita на шоссе (2022)

Победитель 1-го этапа Тура Лангкави на шоссе (2022)

Победитель 3-го этапа Vuelta a Zamora на шоссе (2022)

Победитель 2-го этапа Тура Лангкави на шоссе (2023)

Победитель 8-го этапа Тура Лангкави на шоссе (2023)

Фото Global Look Press

Личная жизнь

Велогонщик ведет закрытый образ жизни и не открывает для всех доступ к своим фото в социальных сетях. Пока он сосредоточен только на спорте и не хочет ничем себя отвлекать.

Известно, что Сырица практически не ест сладкое и строго следит за своим питанием.