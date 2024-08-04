Угроза с Аляски. Россиянки не блеснули в групповой велогонке, завершившейся сенсацией

Турнир велосипедистов на Олимпийских играх в Париже российским гонщикам наград не принес.

Олимпийские игры. Женщины. Групповая гонка

1. Кристен Фолкнер (США) — 3:59.23

2. Марианна Вос (Нидерланды) — отставание 0.58

3. Лотте Копеки (Бельгия) — +0.58

47. Тамара Дронова (Россия) — +7.53...

72. Алена Иванченко (Россия) — +11.24

Программа шоссейных велогонок на Играх-2024 завершалась в воскресенье женской групповой гонкой. Спортсменкам предстояло после старта отправиться в сторону Версаля, поколесить сотню километров по предместьям французской столицы, затем вернуться в черту города, прокатиться мимо Лувра и Оперы и проехать три круга по холмам Монмартра, в том числе увидеть самую высокую точку Парижа, где стоит базилика Сен-Кер. И наконец, финишировать у Эйфелевой башни на площади Трокадеро, намотав чуть больше 158 километров.

Маршрут максимально живописный, хотя спортсменам это не так важно, как болельщикам. На мужской гонке их накануне вдоль трассы набилось, по подсчетам организаторов, полмиллиона человек. Во время женской тоже яблоку негде было упасть. В таких приятных глазу условиях олимпийское золото неожиданно забрала американка Кристен Фолкнер, в 31 год дебютировавшая на Играх. При этом велоспортом она серьезно занимается всего семь лет.

Кристен Фолкнер. Фото Reuters

Последний шанс

Для трио российских гонщиков, приехавших в Париж, групповые гонки были последним шансом на медаль. Накануне Глеб Сырица ожидаемо не снискал успехов, и в воскресенье достойно выступить должны были попытаться Тамара Дронова и Алена Иванченко. Первая из них неделю назад уже вполне неплохо проехала разделку и при удачном стечении обстоятельств могла рассчитывать на высокое место. Для 20-летней Иванченко это был первый в карьере олимпийский старт.

Но чуда не произошло, и на финише российские девушки оказались достаточно далеко от призовых мест. Дронова, которая большую часть гонки держалась в пелотоне и даже несколько раз мелькала в телетрансляции, финишировала в конце пятого десятка, проиграв победительнице около восьми минут. Иванченко же не хватило сил, и она закончила 72-й из 78 участниц, добравшихся до финиша.

Стоит отметить еще двух совсем не чужих нам гонщиц. Двукратный призер Олимпиад Ольга Забелинская, сменившая спортивное гражданство и ныне представляющая Узбекистан, после отметки в 50 километров попыталась уехать от пелотона в сторону лидировавшей на тот момент группы из шести спортсменок. 37-летнему ветерану удалось оторваться на минуту, потом на полторы. Но в ходе двух последних серьезных подъемов на трассе основная группа претенденток легко «съела» Забелинскую, которая в итоге закончила гонку только 70-й.

В ту самую группу отрыва, которая долгое время пыталась задавать тон гонке, наряду с велосипедистками из таких экзотических стран, как Вьетнам, Израиль и Афганистан, входила Анна Церах из Белоруссии. И она держалась среди лидеров вплоть до въезда на Монмартр. Но основные события в гонке тоже развернулись уже без ее участия.

Тамара Дронова. Фото Reuters

Американская сенсация

Все главные фавориты шли в спокойном темпе более 60 километров, а включились на полную только на последней трети дистанции, как и заведено. До этого шансы проявить себя по традиции получили заведомые аутсайдеры. Такие как Ава Бамого из Буркина-Фасо, которая первой предприняла попытку отрыва. Продлилась она ровно до ближайшего серьезного подъема, зато серебряный призер чемпионата Африки-2023 покрасовалась в трансляции и обратила на себя внимание тех болельщиков, кто не слишком пристально следит за велоспортом.

Следующей в побег ушла Нора Йенкузова из Словакии, к которой потом присоединились уже известная нам Церах, Ротем Гафиновитц из Израиля, сестры Юлдуз и Фариба Хашими из Афганистана, Тхи Тхат Нгуен из Вьетнама. В какой-то момент их отрыв от пелотона достигал шести минут. Но стоило основным командам начать работать, и все встало на места.

Не обошлось без потерь — например, довольно рано «отвалилась» действующая олимпийская чемпионка Анна Кизенхофер из Австрии — последствия падений на разделке. Но к моменту возвращения в Париж среди основной группы шла активная позиционная борьба и попытки раздергать пелотон. Уже на узких улицах перед Монмартром произошел единственный на всю гонку серьезный завал — упала американка Хлоя Дайгерт, что замедлило часть претенденток на высокие места. В том числе бельгийку Лотте Копеки, нидерландок Деми Воллеринг и Лорену Вибес. Двум последним это в итоге стоило борьбы за медали.

Копеки же ценой больших усилий нагнала новую группу лидеров примерно из 10-12 участниц, где на протяжении почти всего заезда по Монмартру шла активная борьба за места. Атаковать пытались британки, испанка Маргарита Гарсия, итальянка Элиза Лонго Боргини. А ключевой побег дня в итоге за 22 километра до финиша удался Марианне Вос из Нидерландов и венгерке Бланке Ваш. Им удалось сбросить группу и уйти вперед на полминуты. Копеки прихватила с собой американку Фолкнер и принялась сокращать отрыв. В итоге за четыре километра до финиша эта четверка воссоединилась на трассе, и тут случилось то, чего немногие ждали. Фолкнер спокойно уехала от конкуренток на набережной Сены и к финишу прибыла в гордом одиночестве и почти с минутным отрывом.

Любопытно, что эта уроженка Аляски в студенческие годы занималась греблей, а профессиональной велосипедисткой решила стать в 25 лет. В 2020-м она уволилась с работы в сфере инвестиций и окончательно посвятила себя спорту. А четыре года спустя выиграла золото Олимпийских игр. Две другие медали по итогам спринтерского финиша достались Вос и Копеки.