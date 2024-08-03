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Париж-2024

Сегодня, 19:30

Россиянин не добрался до финиша олимпийской гонки. Зато ее выиграл уникум

Россиянин Сырица не смог финишировать в групповой гонке на Олимпиаде-2024
Сергей Подушкин
Обозреватель
Глеб Сырица.
Фото Reuters
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Ремко Эвенпул стал первым велогонщиком, сделавшим на шоссе золотой дубль на одной Олимпиаде, Глеб Сырица сошел.

Олимпийские игры. Мужчины. Групповая гонка. Финал
1. Ремко Эвенепоель (Бельгия) — 6:19.34
2. Валентин Мадуа (Франция) — 6:20.45
3. Кристоф Лапорт (Франция) — 6:20.50
* Глеб Сырица не финишировал.

Групповая гонка по велоспорту на шоссе на Олимпийских играх в Париже завершилась историческим достижением молодого бельгийца Ремко Эвенепоеля. Вслед за победой в индивидуальной гонке на время он выиграл и второе золото, что за всю олимпийскую историю на шоссе у мужчин не удавалось прежде никому и никогда. Поучаствовал в этом велосипедном «празднике жизни» по улицам столицы Франции и россиянин Глеб Сырица, выступавший в нейтральном статусе. Сырица честно попробовал проявить активность, но до финиша не добрался.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Слишком крупный для такой гонки

Понятно, что в гонке, чем-то напоминающей по рельефу весенние классики, Сырица по умолчанию мог рассчитывать не на победу, а исключительно на участие. По идее, Глеб вообще не должен был ехать в Париж, поскольку явным кандидатом на единственную российскую нейтральную путевку на Игры в шоссейном велоспорте считался Александр Власов — велогонщик топ-уровня, который особенно хорош на однодневках с солидным перепадом высот. Однако в окрестностях Парижа перепад высот был, скажем так, не слишком солидным, больше подходящим для универсалов.

Поэтому Власов еще до своего падения на «Тур де Франс», заставившего сойти с «Большой петли», от выступлений на Играх-2024 отказался. Хотя теоретически в здоровом состоянии мог бы показать пусть не медальный, но более-менее конкурентоспособный результат если не в разделке, то в групповой гонке. Что же касается Сырицы, то он был единственной кандидатурой на замену.

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Воспитанник легендарного ленинградского-петербургского велосипедного тренера Александра Кузнецова в юном возрасте блистал на треке, где выигрывал чемпионаты мира и Европы среди юниоров. Мало того, он и по взрослым на треке добивался немалых успехов, в частности, завоевал золото Европейских игр 2019 года в Минске в командной гонке преследования. Тогда, кстати, ему было всего 19 лет. В последние годы Сырица переключился на шоссе — сначала в роли стажера, а затем и полноправного гонщика команды «Астана».

Но сразу было понятно, что это велосипедист не для гонок с горами и даже с серьезными холмами. Слишком уж мощный — 189 см рост, 85 кг вес. Зато он очень неплохо смотрелся в спринтерских разборках на равнинных этапах, одержав, в частности, в прошлом году две победы на «Туре Лангкави» в Малайзии. Но в Париже трасса была, может, и слишком простенькой по рельефу для Власова, зато нереально сложной для Сырицы. И шансы на медали могли появиться только при каком-то фантастическом развитии событий.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ремко прокололся, но победил

В разделке Глеб занял предпоследнее, 31-е место. Впрочем, в групповых гонках на чемпионатах мира и Олимпийских играх всегда есть шанс покрасоваться в так называемом отрыве дня. Им воспользовались в Париже пятеро гонщиков из Марокко, Маврикия, Таиланда, Уганды и Руанды, которых спокойно отпустили более чем на десять минут. Сырица компанию гонщикам из экзотических стран составить не сумел, но зато уехал из общей группы чуть позже вместе с тремя другими преследователями. Однако через какое-то время на одном из пригорков потерял контакт с другими «беглецами» и предпочел вернуться назад в пелотон. До финиша он не добрался, впрочем, как и многие другие.

За несколько десятков километров до финиша активизировались главные фавориты. В принципе, многие ставили на троих — бельгийцев Ваута ван Арта и Эвенепоеля, а также на Матье ван дер Пула из Нидерландов. Но в сражении «2 против 1» Бельгия переиграла Нидерланды. Ван дер Пул не смог вовремя отреагировать на рывок Ремко, который сначала в одиночку догнал довольно сильных «беглецов», а затем стал их «отцеплять» одного за другим. Последним сдался француз Валентин Мадуа, который за стойкость был вознагражден серебром. Третьим стал также француз — Кристоф Лапорт, выигравший из небольшой группы, но все это происходило за спиной Ремко.

Симона Байлз, Глеб Сырица, Анастасия Кирпичникова. Олимпиада 2024: Сырица не финишировал в групповой гонке, Байлз взяла седьмое золото. Онлайн-трансляция 3 августа

Эвенепоелю, правда, пришлось поволноваться — за несколько километров он проколол колесо, соскочил с велосипеда и завопил как ненормальный, требуя замены своего «железного коня». На этом он потерял пару десятков секунд, но золоту ничего не угрожало. Вскоре бельгиец успокоился и на последних двух километрах уже начал праздновать историческую победу. За всю историю Олимпиад никому не удавалось на одних Играх выиграть и разделку, и групповую гонку, а 24-летнему бывшему футболисту юношеской сборной Бельгии (да-да, Ремко в юные годы играл с некоторыми нынешними футболистами бельгийской сборной за команды U15 и U16) удалось. Пусть и в отсутствие другого уникума словенца Тадея Погачара. Но это не умаляет заслуг бельгийского суперталанта.

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