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Париж-2024

Сегодня, 16:30

Власов отказался от Олимпиады. Потеря России по собственной инициативе в велоспорте

Российский велогонщик Власов отказался от выступления на Олимпиаде-2024
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Велогонщик Александр Власов
Александр Власов.
Фото Global Look Press
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Велогонщик, попадавший в топ-5 «Тур де Франс», решил сконцентрироваться на престижной многодневке.

Виртуальная сборная России на Олимпиаде в Париже, которая будет называться AIN (нейтральные индивидуальные атлеты), несет потери за месяц до Игр. Ранее от Олимпиады воздержалась часть теннисистов и одна представительница женской борьбы. Теперь от поездки в столицу Франции отказался лидер российского велоспорта Александр Власов.

Профиль не тот

— Профиль гонки на Олимпиаде, как я и изначально говорил, не совсем мне подходит. По этой причине и в связи с плотным календарем по гонкам за мою профессиональную команду я принял решение отказаться от участия, — приводит слова Власова matchtv.ru.

И здесь вряд ли имеет смысл говорить о предательстве — хотя Власов не мог не понимать важность момента для российского спорта. Лучше него велогонщиков у нас нет. Просто у лидера Bora-Hansgrohe другая специализация.

Александр Власов. Лучший велогонщик России получил возможность выступить на Олимпиаде. Поедет ли он в Париж?

Власов — шоссейник, причем с явным уклоном в горы. Олимпийская трасса проложена по улицам Парижа, город равнинный, совсем не на семи холмах. Поэтому в участие Власова, который работает на подъемах с серьезным градиентом, да еще и сразу после «Тур де Франс», не верилось.

Ранее Власов в разговоре с «СЭ» в ответ на наивную и наглую просьбу приехать на Олимпиаду со смехом обещал «подумать». 28-летний выборжанин был включен в список допущенных до соревнований россиян в велоспорте.

Есть ли замена?

Лицензия не именная, поэтому теоретически Федерация велосипедного спорта России может поменять спортсмена. Вопрос, есть ли у нас достойные шоссейники, которым подходят короткие гонки по брусчатке в стиле Париж — Рубэ. Вероятно, нет, но закрывать квоту кем-то и дать возможность получить олимпийский опыт необходимо. Вероятно, им может стать также выступающий в World Tour Глеб Сырица. Естественно, если позволит комиссия МОК по допуску.

Велогонщик Александр Власов
Фото Global Look Press

В марте президент ФВСР Вячеслав Екимов, трехкратный олимпийский чемпион с опытом «Тур де Франс», говорил о Власове так:

— Квоты у нас не именные, но их завоевали люди, которые выступают в профессиональных командах, и я считаю, что они должны выступать. Никого уговаривать я, конечно, не буду. Колхоз — дело добровольное. Но буквально накануне был последний срок подачи заявок на аккредитацию. Мы подали заявку на Власова, со своей стороны шаг сделали. Я говорил Александру, что после «Тура» он может тренироваться в щадящем режиме, по два часа в день. Живи, что называется, своей жизнью. «Тур де Франс» — это очень изнурительно. Можно выложиться на первой неделе, и потом тебя не хватит на оставшееся время. Очень важно грамотно распределить силы, — рассказал Екимов «СЭ».

Власов, видимо, принял решение распределить силы не в пользу Олимпиады. Ранее от олимпийского турнира отказался один из лидеров мировых велогонок датчанин Йонас Вингегор — при этом он готовится к «Тур де Франс». Ситуацию в велоспорте можно сравнить с теннисом — профессиональным спортсменам платят команды, а не национальные федерации, поэтому для большинства любой большой тур важнее одной-двух, пусть и олимпийских, гонок в Париже.

Александр Власов и&nbsp;Максим Храмцов. 14 российских нейтралов прошли фильтр МОК. Но за бортом уже трое теннисистов и все тхэквондисты

В женских велогонках об отказах пока неизвестно. Там у России две квоты, которые закрывают Тамара Дронова и Алена Иванченко.

Напомним, что накануне от Олимпиады отказались сразу восемь топовых российских теннисистов — Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Вера Звонарева. Кроме того, одна из представительниц женской борьбы Вероника Чумикова, уже пройдя фильтр допуска, снялась с олимпийского турнира из-за травмы. Причем заменить ее, видимо, не получится. И удастся ли вместо Власова отправить в Париж Сырицу — тоже пока вопрос.

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