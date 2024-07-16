Египетскую велогонщицу не пустили на Олимпиаду. Весной она, кажется, специально врезалась в соперницу

Шахд Саид разрушила карьеру в 19 лет.

Египетская шоссейная велогонщица Шахд Саид сейчас является одной из самых ненавидимых спортсменок в своей стране. В соцсетях на нее выливают мощный поток хейта, а местная и даже мировая пресса сравнивает 19-летнюю девушку со скандально известной американской фигуристкой Тоней Хардинг, которая участвовала в организации нападения на свою соперницу Нэнси Кэрриган. Только Шахд атаковала конкурентку сама и у всех на глазах. За это она теперь расплачивается карьерой.

Наезд на соперницу

Талант Шахд Саид в велоспорте стали отмечать с ранних лет. Она в юном возрасте вошла в национальную сборную и участвовала в чемпионате Африки, а на национальном уровне регулярно забирала медали. Однако, похоже, девушка чересчур увлеклась этой гонкой за трофеями.

Поворот не туда произошел в апреле этого года на чемпионате Египта по велоспорту. Саид уступила в личных и командных стартах клубу, который представляет одна из ее главных соперниц Джанна Элива. Вероятно, горечь поражения заглушить не удалось. В гонке на 50 километров она решила любой ценой взять реванш у оппонентки. Вот только гонка складывалась не в ее пользу. На финише Элива шла впереди. Саид создала ускорение, но не пошла на обгон, а резко дернулась в сторону Джанны и сбила ее с велосипеда.

Итог падения для Эливы был жестоким: сотрясение мозга, сломанная ключица, множественные ушибы и частичная потеря памяти. «В том время у меня были экзамены, а я даже не помнила, что они у меня были», — говорила пострадавшая.

Шахд поспешила оправдаться, заявив, что это был несчастный случай и что она влетела в соперницу не специально. Хорошего качества видео происшествия нет, поэтому однозначно утверждать о намерениях спортсменки нельзя. Эпизод скрупулезно изучили на местном ТВ и пришли к выводу в умысле Саид. Общественность тоже встала на сторону пострадавшей.

Тем не менее Олимпийский комитет Египта изначально не стал наказывать велогонщицу. Более того, около недели назад она была включена в состав делегации для участия в Играх в Париже. В организации объясняли это тем, что Шахд заработала свою лицензию еще до инцидента на национальном чемпионате. Подобное вызвало новую волну негодования болельщиков.

Фото AFP

Наказание

Однако общественная реакция смогла повлиять на инцидент. Незадолго до того как египетская сборная должна была отправиться в Париж, Шахд Саид пришла на местное телешоу. Под прицелом телекамер со слезами на глазах 19-летняя велогонщица рассказала, что на Играх-2024 ее не будет из-за негативных комментариев в социальных сетях. «Я надеялась представлять Египет на Олимпиаде и увенчать свои большие усилия, которые приложила в последние годы, для участия в этом мировом событии, но я не поеду».

Зрители слезам не поверили. Наоборот, ее появление на шоу вызывало новую порцию гнева. Масла в огонь подбросила Джанна Элива, заявив, что ее соперница до сих пор даже не извинилась за свой наезд.

В результате через несколько дней Олимпийский комитет Египта опубликовал официальное заявление по поводу допуска Шахд Саид к участию в Играх-2024. В заявлении говорит, что велогонщица нарушила правила, обычаи, ценности и спортивную этику во время индивидуальной гонки на чемпионате страны. В итоге было принято решение о санкциях в отношении девушки.

1. Аннулировать результаты Саид, показанные на чемпионате страны.

2. Отстранить ее от соревнований на один год (это максимально возможный срок отстранения за подобное нарушение).

3. Наложить штраф на спортсменку в эквиваленте 100 швейцарских франков (также максимальная сумма согласно регламенту).

Таким образом, Шахд Саид уже точно не сможет принять участие в Олимпиаде. Срок ее дисквалификации заканчивается 26 апреля 2025 года. Соперницу такое наказание удовлетворило. «Это было ожидаемо. Саид не заслужила быть в Париже», — сказала Элива.

Один необдуманный поступок в пылу спортивной борьбы может убить только начавшуюся профессиональную карьеру Саид. Вернуться в седло будет сложно больше не физически, а психологически. Ведь пока публика не готова принять ее обратно.