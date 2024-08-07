Американские велогонщицы завоевали золото в командной гонке на Олимпиаде-2024

Женская сборная США по велотреку завоевала золотую медаль в командной гонке преследования на Олимпиаде-2024.

В финале американки показали время 4 минуты и 4,306 секунды. Серебро досталось сборной Новой Зеландии (4 минуты и 4,927 секунды), Великобритания взяла бронзу, показав в гонке за третье место результат в 4 минуты и 6,382 секунды.

Велоспорт — Трек

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Командная гонка преследования

Финал

1. США — 4.04,306

2. Новая Зеландия — 4.04,927

Заезд за 3-е место

1. Великобритания — 4.06,382

2. Италия — 4.08,961