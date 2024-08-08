Французский велогонщик Томас взял золото в омниуме на Олимпиаде-2024

Сегодня, 21:21
Французский велогонщик Бенжамин Томас завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в омниуме.
28-летний француз набрал 164 балла. Серебро взял португалец Юри Лейтао (153), бронза у бельгийца Фабио ван ден Боссе (131).
Омниум — дисциплина в трековом велоспорте, включающая в себя состязания по нескольким видам гонок на треке.
Велоспорт — Трек
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Омниум
Финал
1. Бенжамин Томас (Франция) — 164
2. Юри Лейтао (Португалия) — 153
3. Фабио ван ден Боссе (Бельгия) — 131