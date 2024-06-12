Главный тренер сборной России по велотреку заявил, что команда нацелена на золото Олимпиады в США

Главный тренер сборной России по велогонкам на треке Сергей Ковпанец заявил, что к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе команда должна предстать способной решать задачи самого высокого уровня.

«У нас сейчас один курс — на Лос-Анджелес или Город ангелов, как его еще называют, — цитирует Ковпанеца ТАСС. — Я думаю, что к следующим Играм у нас будет очень серьезная команда. У нас есть очень сильная молодежь, с которой работают тренеры, уже имеющие опыт успешной работы с более взрослыми спортсменами. С каждым стартом мы не ухудшаем, а только улучшаем результаты».

Российские спортсмены, выступающие в велогонках на треке, были лишены возможности отобраться на Олимпиаду-2024 даже в нейтральном статусе по причине того, что власти Великобритании не согласовали участие россиян в квалификационном чемпионате мира по велоспорту.