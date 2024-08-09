Итальянки выиграли мэдисон на Олимпийских играх в Париже

Женская сборная Италии по велоспорту на треке выиграла мэдисон на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Дистанция составила 30 км (120 кругов). Итальянки набрали 37 очков за свое выступление. Серебряные медали завоевали британки, уступив 6 очков победительницам. Бронза у сборной Нидерландов (28).

Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх проходят с 27 июля по 11 августа на Национальном велодроме Сен-Квентин-ан-Ивелин.

Велоспорт — Трек

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Мэдисон

Финал

1. Италия — 37

2. Великобритания — 31

3. Нидерланды — 28