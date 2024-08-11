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Париж-2024

Сегодня, 15:38

Американка Валенте выиграла золото в омниуме на Олимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американская велогонщица Дженнифер Валенте победила в омниуме на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Она набрала 164 очка. Второй к финишу пришла полька Дарья Пикулик (131), третьей — Элли Уолластон из Новой Зеландии (125).

29-летняя Валенте уже побеждала в омниуме на Олимпийских играх-2020 в Токио.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Омниум

Финал

1. Дженнифер Валенте (США) — 144

2. Дарья Пикулик (Польша) — 131

3. Элли Уолластон (Новая Зеландия) — 125

Источник: Медальный зачет
Олимпиада
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