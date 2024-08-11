Нидерландец Лаврейсен победил в кейрине на Олимпийских играх-2024

Нидерландский велогонщик Харри Лаврейсен завоевал золотую медаль Олимпийских игр-2024 в кейрине.

Серебряную и бронзовую медали выиграли представители Австралии Мэттью Ричардсон и Мэттью Глэтцер соответственно.

Лаврейсен в Париже завоевал третью золотую медаль. Ранее он победил в одиночном и командном спринтах. 27-летний велогонщик стал пятикратным олимпийским чемпионом.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Кейрин

Финал

1. Харри Лаврейсен (Нидерланды)

2. Мэттью Ричардсон (Австралия)

3. Мэттью Глэтцер (Австралия)