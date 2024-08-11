Велогонщица Эндрюс из Новой Зеландии завоевала третью медаль на Олимпиаде в Париже

Велогонщица из Новой Зеландии Эллесса Эндрюс завоевала золото в спринте на Олимпиаде в Париже.

Для 24-летней спортсменки это третья медаль на Играх-2024. Ранее она выиграла дисциплину «кейрин» и взяла серебро в командном спринте.

Второе место в индивидуальном спринте заняла немка Леа Софи Фридрих. Бронза у Эммы Финукейн из Великобритании.

Велоспорт — Трек

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Спринт

Финал

1. Эллесса Эндрюс (Новая Зеландия)

2. Леа Софи Фридрих (Германия)

3. Эмма Финукейн (Великобритания)

4. Хетти ван де Воув (Нидерланды)