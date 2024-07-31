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Париж-2024

31 июля, 23:00

Велоспорт — трек на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по велотреку на Олимпиаде в Париже пройдут с 1 по 11 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сен-Квентин-ан-Ивелин.
Фото Global Look Press
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Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа на Национальном велодроме Сен-Квентин-ан-Ивелин. Всего спортсмены разыграют 22 комплекта медалей: 4 в шоссейных велогонках, 12 в трековых, 2 в маунтинбайке и 4 в BMX.

Велотрек на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

5 августа, понедельник

20:53. Женщины. Командный спринт. Заезд за 3-е место

20:58. Женщины Командный спринт. Финал

6 августа, вторник

21:02. Мужчины. Командный спринт. Заезд за 3-е место

21:07. Мужчины. Командный спринт. Финал

7 августа, среда

19:25. Мужчины. Командная гонка преследования. Заезд за 3-е место

19:33. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал

19:57. Женщины. Командная гонка преследования. Финал

8 августа, четверг

20:11. Женщины Кейрин Финал

20:27. Мужчины. Омниум. Финал

9 августа, пятница

19:00. Мужчины. Спринт Гонка 1

19:09. Женщины. Мэдисон. Финал

20:02. Мужчины Спринт. Гонка 2

20:38. Мужчины. Спринт. Финал

10 августа, суббота

18:59. Мужчины. Мэдисон. Финал

11 августа, воскресенье

13:45. Женщины. Спринт. Гонка 1

14:15. Женщины. Спринт. Гонка 2

14:32. Мужчины. Кейрин. Финал

14:44. Женщины. Спринт Финал
14:56. Женщины Омниум Финал

Полное расписание соревнований по велотреку доступно в разделе на сайте «СЭ».

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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