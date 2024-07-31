Соревнования по велотреку на Олимпиаде в Париже пройдут с 1 по 11 августа

Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа на Национальном велодроме Сен-Квентин-ан-Ивелин. Всего спортсмены разыграют 22 комплекта медалей: 4 в шоссейных велогонках, 12 в трековых, 2 в маунтинбайке и 4 в BMX.

Велотрек на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

5 августа, понедельник 20:53. Женщины. Командный спринт. Заезд за 3-е место 20:58. Женщины Командный спринт. Финал 6 августа, вторник 21:02. Мужчины. Командный спринт. Заезд за 3-е место 21:07. Мужчины. Командный спринт. Финал 7 августа, среда 19:25. Мужчины. Командная гонка преследования. Заезд за 3-е место 19:33. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал 19:57. Женщины. Командная гонка преследования. Финал 8 августа, четверг 20:11. Женщины Кейрин Финал 20:27. Мужчины. Омниум. Финал 9 августа, пятница 19:00. Мужчины. Спринт Гонка 1 19:09. Женщины. Мэдисон. Финал 20:02. Мужчины Спринт. Гонка 2 20:38. Мужчины. Спринт. Финал 10 августа, суббота 18:59. Мужчины. Мэдисон. Финал 11 августа, воскресенье 13:45. Женщины. Спринт. Гонка 1 14:15. Женщины. Спринт. Гонка 2 14:32. Мужчины. Кейрин. Финал 14:44. Женщины. Спринт Финал 14:56. Женщины Омниум Финал

Полное расписание соревнований по велотреку доступно в разделе на сайте «СЭ».