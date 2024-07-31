31 июля, 23:00
Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа на Национальном велодроме Сен-Квентин-ан-Ивелин. Всего спортсмены разыграют 22 комплекта медалей: 4 в шоссейных велогонках, 12 в трековых, 2 в маунтинбайке и 4 в BMX.
Велотрек на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
20:53. Женщины. Командный спринт. Заезд за 3-е место
20:58. Женщины Командный спринт. Финал
21:02. Мужчины. Командный спринт. Заезд за 3-е место
21:07. Мужчины. Командный спринт. Финал
19:25. Мужчины. Командная гонка преследования. Заезд за 3-е место
19:33. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
19:57. Женщины. Командная гонка преследования. Финал
20:11. Женщины Кейрин Финал
20:27. Мужчины. Омниум. Финал
19:00. Мужчины. Спринт Гонка 1
19:09. Женщины. Мэдисон. Финал
20:02. Мужчины Спринт. Гонка 2
20:38. Мужчины. Спринт. Финал
18:59. Мужчины. Мэдисон. Финал
13:45. Женщины. Спринт. Гонка 1
14:15. Женщины. Спринт. Гонка 2
14:32. Мужчины. Кейрин. Финал
Полное расписание соревнований по велотреку доступно в разделе на сайте «СЭ».