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Прыжки в воду

Париж-2024

Сегодня, 17:16

17-летняя китаянка Цань Хонгчан стала трехкратной олимпийской чемпионкой в прыжках в воду

Сергей Разин
корреспондент
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Китайская спортсменка Цань Хонгчан завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10 м на Олимпиаде-2024.

17-летняя китаянка показала результат в 425,60 балла. Второе место заняла ее соотечественница Чэнь Юйси (420,70 балла), бронза у представительницы КНДР Ким Ми Рэ (372,10).

Теперь Цань Хонгчан является трехкратной олимпийской чемпионкой. Ранее в Париже она завоевала золотую медаль в синхронном прыжке, а на Играх-2020 в Токио стала чемпионкой в прыжке с 10 м.

Прыжки в воду

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Вышка 10 м

Финал

1. Цань Хонгчан (Китай) — 425,60

2. Чэнь Юйси (Китай) — 420,70

3. Ким Ми Рэ (КНДР) — 372,10

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